Гастрофестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» отгремел в Барнауле

«Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшую субботу в парке «Изумрудный» в Барнауле прогремел фестиваль Алтайских продуктов – «Алтайские бренды. Из сердца Алтая». Мероприятие проводится в регионе во второй раз и уже завоевало популярность среди жителей краевой столицы и его гостей.

«Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: Олег УКЛАДОВ

Одной из самых популярных площадок на гастрономическом фестивале стала площадка известного алтайского производителя - Барнаульского пивоваренного завода. Гости мероприятия подходили попробовать различные напитки: как новинки этого лета, так и классические линейки безалкогольных напитков.

«Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: Олег УКЛАДОВ

Напитки предприятия получили высокую оценку от жителей за сбалансированный, яркий и гармоничный вкус. Но самое главное, что подарил им БПЗ – настроение на все выходные!

«Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, на фестивале побывали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и прославленный хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: Олег УКЛАДОВ

- По всей стране люди знают, что алтайское — это знак качества. Примерно три четверти продукции, которую производят у нас в крае, мы поставляем в другие регионы России и даже за рубеж. Алтай — кормит и себя, и Сибирь, и всю страну! – подчеркнул губернатор в своем телеграм-канале.

«Алтайские бренды. Из сердца Алтая» Фото: Олег УКЛАДОВ

Рекламодатель: ОАО "Барнаульский Пивоваренный завод", ИНН 2222010839