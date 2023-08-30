«Схватил за ногу и потащил в кусты»: в Барнауле незнакомец с бешеными глазами напал на девочку

Полиция в тот же день задержала мужчину, он дал объяснительную, и его отпустили Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ее 9-летней дочкой. 15 августа на девочку набросился незнакомый мужчина.

- Это случилось в районе девяти часов вечера на ул. П. Сухова, 69, возле магазина «Магнит». Неадекватный мужчина схватил ребенка за ногу и попытался утащить в кусты. Благо, дочь занимается тхэквондо. Она дала ему сдачи - ударила рукой по лицу и убежала. Потом зашла в магазин за шоколадкой, а мужчина скрылся, – рассказала мать «Комсомолке».

Однако после незнакомец почему-то оказался во дворе, где проживает девочка. Женщина подразумевает, что он караулил ее дочь. Но откуда он мог знать, что она живет именно в этом доме, не известно.

- Когда дочка увидела этого человека во дворе, она позвонила мне, все рассказала, а потом дождалась соседа и только вместе с ним зашла в подъезд. На камерах видно, что мужчина стоит и ждет ее. Мне кажется, если бы она зашла одна, то незнакомец шмыгнул бы за ней, - предполагает горожанка.

По ее словам, полиция в тот же день задержала мужчину, он дал объяснительную (в частности, пояснил, что чисто случайно оказался в этом дворе), и его отпустили. Однако, как сообщили «Комсомолке» правоохранители, проверка продолжается:

- Органы в рамках проверочных мероприятий устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы действий гражданина.

Тем временем, он свободно передвигается по городу, и жительница Барнаула опасается, что он может напасть и на других детей.

- Сейчас перед 1 сентября все дети вернулись из деревень, от бабушек и дедушек. И у него просто «раздолье». Я думаю, у мужчины имеется психическое заболевание. По крайне, мере, глаза у него бешеные и безумные, причем не как у наркоманов. Также он хромает и как бы тащит ноги за собой – возможно, у него ДЦП, - предполагает мать девочки.

Она призвала горожан, особенно жителей «Потока», следить за своими детьми и провести с ними профилактические беседы.

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