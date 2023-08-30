Избил до смерти и закопал: на Алтае 17-летний подросток убил и закопал обидчика своей матери

Подросток раскаялся в содеянном Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить несовершеннолетнего, забившего насмерть своего знакомого из-за оскорблений матери.

По данным следствия, 3 мая 2023 года в селе Зонального района 17-летний парень выпивал в компании с 53-летним знакомым. В какой-то момент последний начал вести себя вызывающе и оскорблять мать подростка. Тот не стал это терпеть и накинулся на мужчину, избивая его руками, ногами и подвернувшимися под руку металлическим тазиком и лопатой. Сначала неистово бил в доме, потом переместился во двор.

Избитый от побоев умер на месте ЧП. Чтобы скрыть совершенное убийство, молодой человек вместе с другим знакомым, который стал свидетелем преступления, закопали потерпевшего на участке этого же дома.

Случайные очевидцы сообщили в полицию о том, что во дворе может быть спрятано тело. Так правоохранители вышли на подростка. В итоге молодой человек вину полностью признал и раскаялся. Его подельника тоже будут судить за укрывательство убийства.

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