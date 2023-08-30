Поплыл на спор: на Алтае обнаружили тело утонувшего в Катуни мужчины

Погибшего опознала гражданская жена Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай почти через месяц обнаружили тело 48-летнего мужчины, который на спор пытался переплыть реку Катунь и утонул. Подробнее об этом рассказали в региональном Следкоме.

По предварительным данным, в обед 2 августа в селе Иня Онгулайского района Республики Алтай возле «Цаплинского моста» мужчина решил на спор переплыть реку Катунь. Он погрузился в воду, начал грести, а через некоторое время не справился с сильным течением и ушел под воду.

Вскоре после случившегося началась масштабная спасательная операция. В поисках погибшего участвовали десятки человек. Обнаружить труп мужчины удалось лишь поздно вечером 26 августа недалеко от села Купчегень в Онгудайском районе.

– Тело извлекли из воды, осмотрели следователи регионального следственного управления, после чего направили в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы, – пояснили в СК.

Личность мужчину удалось установить после того, как погибшего опознала гражданская жена.

– Следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – подчеркнули в ведомстве.

Спасатели напоминают, что купание безопасно только на официальных оборудованных пляжах, там, где работают специальные спасательные посты.

– Не купайтесь в местах, где установлены запрещающие знаки, в реках с быстрым течением и низкой температурой воды, – призывают в управлении ГОЧС региона.

Добавим, что в Республике Алтай продолжаются поиски мужчины, который 18 августа утонул при переправе через реку Урсул на двухместной лодке. Для обнаружения погибшего, в том числе, используют беспилотники, с помощью которых просматривают русло реки.

Ранее мы писали о том, что 10 августа в села Мульта Усть-Коксинского района утонул двухлетний ребенок. По предварительным данным, СК 22-летняя мать пошла купаться, оставив своего сына на берегу. Спасти ребенка, которого уносило течением она не смогла.

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