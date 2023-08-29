«Живодеры, ликуйте, пес мучается»: неизвестные в Бийске облили бездомную собаку кислотой

Живодеры не жалеют бездомных собак Фото: Олег УКЛАДОВ

Бездомные животные на городских улицах – это, безусловно, проблема, но некоторые решают ее по-своему, действуя из самых низменных побуждений – причиняют боль тем, кто слабее. Именно такая ситуация произошла в Бийске – неизвестные нанесли травму бездомной собаке, облив ее, по всей видимости, какой-то кислотой. Животное сильно пострадало, получив ожоги и лишившись уха. Видео с травмированным псом выложили зоозащитники Бийска в своей группе «ВКонтакте». Смотреть на это без содрогания невозможно.

Живодеры не жалеют бездомных собак. Фото: «Преданность»

- Живодеры, ликуйте, вы добились своего, пес мучается сейчас. Закон бумеранга никто не отменял, и он к вам обязательно вернется! Даже не мечтайте, что вам это сойдет с рук, - написала администратор группы.

Жительница близлежащего дома, где нашли пса, рассказала, что собаку зовут Мишка – он добрый, ласковый и совершенно не конфликтный, его тут вся округа знает. Сейчас животное находится у неравнодушной женщины, которая раньше подкармливала его. Она даже хотела взять кредит, чтобы оплатить лечение в ветеринарной клинике, но на помощь пришли зоозащитники и открыли сбор средств. Сейчас Мишке требуются капельницы и перевязки. Кстати, пес оказался очень послушным и, возможно, теперь он обрел дом.

Волонтер зоозащитной организации «Преданность» Юлия рассказывает, что это не первый подобный случай в Бийске. Собак постоянно чем-то обливают до ожогов, но на ее памяти впервые животное пострадало так сильно.

Зоозащитники не стали обращаться в правоохранительные органы, потому что сомневаются, что вредителей можно найти. И, тем не менее, в УК РФ существует статья «Жестокое обращение с животными», по которой максимальное наказание предусматривает до 3 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Барнаула перевела приюту для бездомных животных больше 150 тысяч рублей

И еще несколько человек сделали крупные переводы (подробнее)