Погода в Алтайском крае 1 сентября 2023: каким будет День знаний

Стал известен прогноз погоды на 1 сентября в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, какой будет погода в Алтайском крае 1 сентября 2023. В регионе ожидается до +25 градусов, в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказала Наталия Кобякова, дежурный синоптик Гидрометцентра региона.

По информации синоптика, над регионом установился высотный циклон, поэтому погода будет неустойчивой. В ночь на 1 сентября в Алтайском крае ожидается +10…+15 градусов. На большей части территории региона пройдут кратковременные дожди, грозы. Будет дуть южный ветер, 5-10 м/с, в первой половине ночи местами ожидают порывы до 18 м/с.

Днем 1 сентября в Алтайском крае будет +20…+25 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Подует южный ветер, 3-8 м/с, местами возможны более сильные порывы – до 14 м/с.

В Барнауле в ночь на 1 сентября прогнозируют +12…+14 градусов. В начале ночи не исключен кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть южный ветер, 5-10 м/с.

Днем 1 сентября в краевой столице прогнозируют +22…+24. Будет преимущественно без осадков, подует южный ветер, 3-8 м/с.

Наталия Кобякова добавила, что неустойчивая погода сохранится в Алтайском крае как минимум до 6 сентября. В эти дни ночью температура воздуха составит от +8 до +15 градусов. В дневные часы с 1 по 3 сентября ожидается +20…+25 градусов, а с 4 по 6 сентября воздух прогреется только до +17…+23 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сентябрь - месяц больных надежд»: барнаульский астролог назвал знаки зодиака, которым повезет осенью 2023

Барнаульский астролог рассказал, чего ждать знакам зодиака осенью 2023 (подробнее)