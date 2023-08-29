Морг за 53 млн рублей открыли в Алтайском крае

Новый современный морг в Бийске Фото: Минздрав Алтайского края

В Бийске состоялось открытие танатологического отделения и презентация реконструированного здания Бийского межрайонного отделения Алтайского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.

Самое крупное отделение

Событие для наукограда оказалось настолько значимым, что на него приехал даже главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, д.м.н., профессор Игорь Макаров, а также его коллеги из СФО, Республики Алтай, заместитель руководителя отдела криминалистики СУСК РФ по Алтайскому краю Роман Шаповал, начальник МУ МВД России «Бийское» - начальник полиции Сергей Еганян и многие другие.

На самом деле это не только знаковое, но и важное событие, поскольку Бийское межрайонное отделение является самым крупным среди 18 межрайонных отделений бюро.

– Оно обслуживает Бийск с численностью населения 207 тысяч человек и шесть прилегающих к нему районов, численность которых составляет 86 тысяч человек, - подчеркивают в минздраве.

Помимо этого, так как данное бюро находится практически на границе с Республикой Алтай, сюда нередко направляют материалы на экспертизу с соседнего региона. Все это говорит о высокой нагрузке на специалистов и им необходимы были соответствующие условия труда. На сегодняшний день в отделении работает 40 специалистов. В общей сложности ежегодно они проводят порядка 2500 экспертиз трупов, три тысячи экспертиз живых людей, 4,5 тысячи химических исследований, 1700 – биохимических и примерно 100 медико-криминалистических.

При этом с момента открытия бюро, у него не было собственного здания и для работы арендовали помещение, которое, откровенно говоря, не подходило для целей и задач. В то же время здание морга, построенное еще в середине прошлого века, давно находилось в аварийном состоянии, поэтому вопрос ремонта даже не поднимали. Проще было просто снести.

Переломный момент

В 2009 году у бюро впервые появилось собственное здание (раньше в нем размещалась автоколонна), но оно тоже было малопригодно для работы судмедэкспертов. Тем не менее, в зависимости от имеющегося финансирования, его начали восстанавливать, проводить ремонты, закупали оборудование.

За последние годы здание бывшей автоколонны сильно видоизменилось: удалось поменять коммуникации, установили новый трансформатор, отремонтировали помещения внутри, а также приобрели полный комплект нового современного оборудования и расходных материалов для гистологической лаборатории.

На первом этаже спроектировали и построили здание морга. Теперь там есть основная и инфекционная секционная, комната для санитаров, трупохранилище на 40 мест, помещение для подготовки и выдачи трупов, помещения для судебно-следственных действий при идентификации трупов в случаях массовых катастроф и террористических актов и многое другое, необходимое для полноценной работы отделения.

В общей сложности на реконструкцию бюро и строительство нового морга потратили больше 53 млн рублей. Теперь качество работы отделения станет выше, а сроки выполнения экспертиз меньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский нейрохирург назвал травмы, которые получают самокатчики

Все больше жителей Алтайского края катаются на самокатах. При этом немало людей попадают в аварии, получая различные травмы. Подробнее об этом, а также о других пациентах, которые чаще всего обращаются за помощью летом, рассказал Евгений Черданцев, заведующий нейрохирургическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Барнауле (подробнее)