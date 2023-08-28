Организуют доставку. Как будут работать осенние продуктовые ярмарки в Барнауле

Первая осенняя продовольственная ярмарка в этом сезоне пройдет 9 сентября Фото: Вера Березовская

В сентябре в Барнауле откроется новый сезон продовольственных ярмарок. Будут ли на площадках помогать волонтеры с доставкой продуктов, а также о графике и местах проведения рассказала председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Наталья Кротова во время онлайн-форума.

Когда пройдет первая ярмарка?

Первая осенняя продовольственная ярмарка в этом сезоне пройдет 9 сентября, в субботу, одновременно на пяти уже знакомых горожанам площадках:

– пр. Ленина, 71

– ул. 50 лет СССР, 51

– пл. Народная

– ул. Германа Титова, 9

– пр. Красноармейский, 36, ул.Чайковского, 21а

Приобрести продукты на ярмарке можно будет с 10.00 до 14.00 часов.

Всего в текущем полугодии планируется провести девять ярмарок. Они будут проходить каждую субботу в разных районах города. Последнюю по графику должны провести 4 ноября. Если позволят погодные условия, то в декабре устроят еще и предновогоднюю ярмарку.

Что можно купить на ярмарке?

На ярмарках можно купить овощи, мясо, рыбу, колбасы и копчености, сладости, мед, сыр, масло и многое другое. Особенность ярмарок том, что вся продукция – от местных производителей, а цены, как правило, ниже, чем в магазинах. Ранее барнаульцы рассказывали «КП», что любят ярмарки не только за более низкие цены, но и за свежесть продуктов.

Будут ли на ярмарках организована доставка?

На осенних ярмарках горожане зачастую запасаются овощами на зиму: картофелем, морковью, луком. Если покупка крупная, есть услуга доставки на дом.

–Участие волонтеров в осенних ярмарках запланировано. Для пенсионеров будет организована доставка крупных покупок, в том числе овощной продукции: картофеля, капусты, моркови и других покупок, - прокомментировала Наталья Кротова.

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