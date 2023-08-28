На Алтае родственница жениха украла деньги молодоженов и сожгла их в печке

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай свадьба закончилась разборками в полиции. Как сообщили в ГУ МВД по региону, гостья, пришедшая на торжество, похитила часть подаренных молодоженам денег. Вернуть похищенное даже после разоблачения супружеской паре не удалось – женщина сожгла купюры.

В полицию обратилась 18-летняя жительница Усть-Канского района. Она рассказала, что на второй день после свадебной вечеринки супруги уехали к родным в другую деревню. Когда они вернулись из путешествия, то обнаружили, что часть подаренных денег куда-то пропала. Всего после бракосочетания они с супругом не досчитались 40,5 тысячи рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к совершению кражи 43-летней ранее судимой местной жительницы, родственницы жениха. Женщина была доставлена в отделение полиции, где в ходе разбирательства призналась в содеянном, - отметили в полиции.

Выяснилось, что женщина помогала убираться в родительском доме и увидела женскую сумочку с деньгами внутри. Она вытащила часть наличных и положила в свой карман. При этом в момент совершения кражи дамочка якобы находилась в нетрезвом состоянии.

На следующий день подозреваемая проснулась и вспомнила, что натворила. Испугавшись, она сожгла банкноты в печке, чтобы отвести от себя подозрения. В отношении нее сейчас возбуждено уголовное дело по факту кражи. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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