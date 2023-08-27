Легенды российского хоккея по приглашению губернатора сыграли матч в Барнауле

Матч звезд отечественного хоккея Фото: Антон Червяков

По приглашению губернатора Алтайского края Виктора Томенко Барнаул посетили легенды российского и советского хоккея. Краевая столица радушно встретила Вячеслава Фетисова, Алексея Касатонова, Валерия Каменского, Алексея Морозова, Александра Якушева и других знаменитых спортсменов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Матч звезд отечественного хоккея Фото: Антон Червяков

Звезды спорта сыграли матч и пообщались с юными хоккеистами. Игра в рамках Кубка губернатора Алтайского края проходила в Титов-Арене. «Легенды хоккея» обыграли местных спортсменов со счетом 7:4.

Матч звезд отечественного хоккея Фото: Антон Червяков

- Я бесконечно рад, что легенды хоккея сегодня в Барнауле, мы смогли им рассказать, что Барнаул — это тоже мировая столица. Это люди, на примере которых выросли целые поколения спортсменов, патриотов своей страны, которые ее любят, защищают и двигают вперед, - отметил Виктор Томенко.

Матч звезд отечественного хоккея Фото: Антон Червяков

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил, что в крае за последние годы произошли серьезные изменения благодаря губернатору. Он поблагодарил Виктора Томенко за возможность визита и отметил, что в регионе есть все, что нужно для жизни - потрясающая вода, продукты, экологически чистая земля и так далее.

Матч звезд отечественного хоккея Фото: Антон Червяков

- Будем с вами дружить, будем сюда приезжать. Мы сегодня с губернатором прошлись по ярмарке, увидели, насколько талантливый и удивительный народ живет на Алтае. Он бережно сохраняет традиции, которые требуют сегодня распространения на всю страну, - подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Матч звезд отечественного хоккея Фото: Антон Червяков

Кроме того, во время своего визита на Алтай Вячеслав Фетисов провел мастер-класс в Целинном районе, посетил ледовый комплекс в Бийске и спорткомплекс «Прогресс». Юные спортсмены пообщались с известным хоккеистом и получили от него ценные советы. Также он предложил свою помощь с методиками.

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