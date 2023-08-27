Появилась спортивная программа на День города в Барнауле

Будут представлены 15 видов спорта Фото: Олег УКЛАДОВ

2 сентября в Барнауле отметят День города. Уже с утра на площади Сахарова пройдет множество спортивных мероприятий. Подробнее о них на пресс-конференции рассказал председатель комитета по спорту и физической культуре Петр Кобзаренко

Мероприятия пройдут с 10 до 14 часов под общим слоганом «Барнаул спортивный - город чемпионов». Основной локацией станет площадь Сахарова и территории рядом с ней, где запланирована насыщенная спортивная программа.

Всего будут представлены 15 видов спорта. Состоятся различные соревнования, например, Кубок города по уличному баскетболу.

– На Социалистическом проспекте появится силовой блок. Там будет представлен армрестлинг, гиревой спорт и силовой экстрим, – отметил председатель комитета по спорту и физической культуре.

Кроме того, на площади Сахарова установят скалодром и все желающие смогут проверить свои силы. Также будет четыре площадки, на которых проведут турниры по дзюдо, карате, фехтованию, и хоккею на траве.

Не менее интересна и выставка спортивной авто- и мототехники.

– Все спортивные мероприятия будут в шаговой доступности, можно посмотреть и выбрать то, что понравится, – добавил Петр Кобзаренко.

А в 17 часов на площадке у Старого базара пройдет межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА «Алтайское сражение», который также советует не пропускать. Организаторы обещают зрелищные бои.

Ранее мы писали о том, как звезды выступят на Дне города в Барнауле. Среди них группы Дианы Завидовой, «Фогель и Ко», а также «Рви Меха» и «7Б». В финале концерта выступит рок-певица Ольга Кормухина. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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