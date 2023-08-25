В мэрии назвали время выступления звезд на Дне города в Барнауле

Концерт начнется в 17 часов Фото: Архив "КП"

2 сентября в Барнауле отметят День города. На площади Сахарова пройдет концерт, на котором выступят звезды, среди которых группа «7Б» и рок-певица Ольга Кормухина. Подробнее о времени выступления артистов в ходе пресс-конференции рассказал Валерий Паршков, председатель комитета по культуре краевой столицы.

Патриотический фестиваль «Русское лето. Zа Россию» начнется в 17 часов 2 сентября на площади Сахарова. Первой выступит Диана Завидова. С 18 до 19 часов – барнаульская группа «Фогель и Ко», с 19 до 20 часов – новосибирский коллектив «Рви меха», а с 20 до 21 часа – московская группа «7Б». Последней на сцену поднимется певица Ольга Кормухина.

Председатель комитета по культуре краевой столицы отметил, что фестиваль проводят по многих городах России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Изначально планировалось, что звезды выступят в Барнауле 26 августа, но власти Барнаула попросили совместить фестиваль с Днем города и организаторы согласились.

После концерта в течение семи минут под классическую музыку на площади Сахаров прогремит яркий салют. Почти на всем протяжении фейерверка помимо высотных зарядов будет работать нижний ярус. Это классические батареи салютов, два вида римских свечей, несколько видов веерных кометных линий и многое другое.

Ранее мы подробно рассказывали о том, чем удивят барнаульцев в День города. Например, на улице Мало-Тоболськой будет работать выставка «Барнаул туристский». Гостей ждет несколько тематических площадок и обширная программа. Там же пройдет фестиваль «Барнаул. Путешествие со вкусом». Проведут мастер-классы, детскую игровую программу, а также розыгрыш призов от участников фестиваля.

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