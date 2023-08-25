День города отпразднуют в субботу, 2 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

На день города в Барнауле 2 сентября 2023 будут перекрыты несколько участков дорог. Также изменятся маршруты общественного транспорта. О времени перекрытия, схемах движения рассказали в мэрии

Перекрытие до Дня города

Для подготовки мероприятий некоторые участки перекроют еще до Дня города.

25 августа с 19.00 до 22.00 часов будет закрыт проезд в селе Власиха по улице Первомайской до здания №50а и 1 сентября – по улице Новосибирской (от проезда до дома №16) с 17.30 до 21.00 часов.

С 29 августа с 9.00 утра перероют проезд по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Мерзликина, движение откроют 3 сентября в 15.00 часов. Кроме того, 1 сентября с 8.00 утра будет перекрыт участок проспекта от улицы Димитрова до улицы Мерзликина, включая и саму улицу, до переулка Геблера. Движение на этих участках будет только по окончании празднования – 2 сентября в 23.00 часа.

Также с 1 сентября с 12.00 часов до 18.00 часов 3 сентября будет закрыт проезд к площади, расположенной перед зданием по адресу: ул. Германа Титова, 9 (от ул. Западной 5-й до ул.80 Гвардейской Дивизии).

Перекрытие в День города

День города пройдет в субботний день, 2 сентября. На время проведения праздничных мероприятий с 9.00 утра и до 23.00 часов в центре города будет закрыто движение для всех видов транспорта.

- ул. Димитрова (от пр. Ленина до пр. Социалистического),

- ул. Молодежная (от пр. Красноармейского до пр. Ленина),

- пр. Социалистический (от пр. Строителей до ул. Молодежной

Из-за перекрытия этих участков изменятся схемы движения автобусов.

По маршруту №6 при движении на конечную «элеватор»: ул. Георгия Исакова – четная сторона ул. Островского – ул. Юрина – нечетная сторона ул. Островского – ул. Антона Петрова, далее по маршруту. В обратном направлении ул. Антона Петрова – нечетная сторона ул. Островского – ул. Юрина – четная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова, далее по маршруту.

По маршрутам №24, 29 в сторону ул. Малахова:

ул. Георгия Исакова – четная сторона ул. Островского – ул. Юрина – нечетная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова, далее по маршрутам. В обратном направлении ул. Георгия Исакова – нечетная сторона ул. Островского – ул. Юрина – четная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова, далее по маршрутам.

По маршруту №33р при движении на конечный остановочный пункт «ВРЗ»:

пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее по маршруту.

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