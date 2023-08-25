Стало известно, какой будет погода в конце августа в Алтайском крае

В ближайшие дни жара ослабнет Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае жара ослабнет, а потом вернется с новой силой. Подробнее об этом рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению гидрометцентра региона.

Жара немного ослабнет в западных районах Алтайского края уже 25 августа из-за прохождения холодного фронта. Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. При этом в центральных и восточных районах региона все еще будет жарко: +27…+32 градуса. Штормовое предупреждение из-за аномальной жары действует до 26 августа.

– Днем 25 августа с прохождением холодного фронта местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах ветер может усилиться до 17-22 м/с, – отметила Людмила Сырых.

В ночь на 26 августа дожди усилятся в предгорных и восточных районах, а днем ослабнут и пройдут только местами, в основном в предгорных районах.

Ночью в субботу температура воздуха составит +12…+17, местами +6…+11 градусов, а днем будет +20…+25 градусов. Местами по южным и восточным районам пройдут кратковременные дожди, грозы. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +10…+15, местами +4…+9 градусов, а днем ожидается +24…+29 градусов.

– 27 августа будет без преимущественно осадков, так как районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона, – добавила синоптик.

В начале следующей недели из районов Средней Азии активно будет поступать теплый воздух, поэтому температура воздуха начнет повышаться. Алтайский край вновь накроет 30-градусная жара.

В региональном управлении МЧС призывают жителей и гостей Алтайского края не находиться долго на солнце, а прятаться в тень. Также во время сильной жары нужно носить светлую одежду и головной убор

– Пейте больше воды: выделяемый кожей пот приводит к ее охлаждению, – отметили в ведомстве.

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