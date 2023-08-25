Новые экономические перспективы Алтайского края

Эксперты обсудили ключевую роль Алтайского края в современных геополитических условиях Фото: Александр Коровниченко

Круглый стол объединил разноплановых экспертов: науку, власть и бизнес. Эксперты обсудили ключевую роль Алтайского края в современных геополитических условиях. Определили как правительство Алтайского края использует эти возможности развития региона.

Волновое развитие

Один из первых вопросов, которые затронули в ходе дискуссии - это процесс исторических волн модернизации Алтайского края. Валерий Скубневский, профессор кафедры отечественной истории, института истории АлтГУ, выделил несколько ключевых этапов развития экономики региона: возникновение горных заводов, развитие сельского хозяйства в конце XIX века, строительство Транссибирской магистрали, Столыпинская аграрная реформа, индустриализация, Великая Отечественная война с эвакуацией производств на Алтай, освоение целинных земель.

- Из этого получается, что экономика действительно развивалась волнами. Начиналось все с горного производства, потом сельское хозяйство играло главную роль. Потом вновь усиление промышленности и далее – целина. Вывод из этого может быть такой: все должно развиваться гармонично. Алтай – это такой регион, где успех может быть при одновременном развитии промышленности и сельского хозяйства, - отметил профессор Валерий Скубневский.

Сейчас ситуация в мире и стране меняется. Это открывает для Алтайского края новые перспективы и, возможно, означает начало новой волны экономического развития.

- Сегодня мы наблюдаем большой интерес федеральных министров к нашему региону. Алтайский край посещали представители власти из Москвы и раньше, но сейчас картина качественно иная. Мы обязаны в полной мере использовать новые шансы развития. Дело в том, что наш регион – один из ключевых участников азиатского вектора, с ориентацией на страны востока. Со стороны федерального центра идет своеобразная проверка: можно ли сюда инвестировать, можно ли масштабировать предпринимательскую активность, проходит тестирование потенциала края. В ходе визитов обсуждаются и вырабатываются социально-экономические инструменты на долгосрочную перспективу, - заявил Анатолий Нагорнов, заместитель председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития региона.

Эксперты обсудили ключевую роль Алтайского края в современных геополитических условиях Фото: Александр Коровниченко

Дела настоящие, со взглядом в будущее

Мнение министров и представителей бизнеса сходится в том, что Правительство Алтайского края и губернатор Виктор Томенко уже имеют серьезные достижения и готовы к новому этапу развития. В настоящем имеются большие достижения в сферах промышленности, сельского хозяйства и туризма – ключевых направлениях развития региона.

- За 2022 год промышленность показала прирост в 3%. За 7 месяцев текущего 2023 года прирост составил 6%, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Общий объем инвестиций за последние полтора года составил более 200 млрд рублей в основной капитал, - отметил Анатолий Нагорнов.

- Доля промышленности в валовом региональном продукте Алтайского края составляют 23%. Лидирующей отраслью остается машиностроение. Предприятия региона стали активнее использовать внутренний рынок. Но при этом ведется сотрудничество с Китаем, Монголией, Индией, Средней Азией, — сообщил Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края.

- Сейчас Алтайский край занимает третье место в стране по поголовью в молочном скотоводстве. Второе место занимаем по изготовлению сыров. В растениеводстве мы лидеры страны по площади пашни, производству муки, крупы. Это все результаты той работы, которую, в том числе, вели и прошлые поколения, - отметил Сергей Межин, министр сельского хозяйства Алтайского края.

- Эксперты отмечают, что в Алтайском крае активно развивается санитарно-курортный комплекс, как и в целом индустрия гостеприимства. Имеется потенциал для дальнейшего роста. Так за прошлый 2022 год регион посетило более 2 млн человек. В этом году планируется рост на 5–7%, – рассказал Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Эксперты обсудили ключевую роль Алтайского края в современных геополитических условиях Фото: Александр Коровниченко

Одним из наиболее перспективных направлений развития в ходе дискуссии называлось развитие сотрудничества со странами Азии и ориентация на внутренние рынки. Эти направления развития поддерживают и представители бизнес-сообщества.

- У Алтайского края огромный потенциал. В сельском хозяйстве необходимо продолжать техническое перевооружение хозяйств, увеличивать площадь орошаемых земель. В перерабатывающей отрасли есть большой потенциал развития, в том числе и с инвесторами из-за рубежа. Например, в сентябре к нам приедет делегация из Индии, которая планирует построить маслоперерабатывающий завод. Большой потенциал у нас и в машиностроении, - отметил Дмитрий Беляев, генеральный директор ООО «ТД Комплекс Агро».

Подводя итоги круглого стола, можно отметить, что время, в которое мы живем, открывает для Алтайского края возможности начать новую волну экономического развития. Это подтверждается повышенным вниманием к региону со стороны федеральных властей, высокой оценки ими деятельности правительства Алтайского края и имеющимся опытом сотрудничества с разными странами. Важной особенностью дискуссии, которую подчеркнули сами участники, стало гармоничное сочетание исторических аспектов развития региона с положением дел в настоящем.

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