Два алтайских подростка впали в кому после катания на тюбинге по озеру

Гидроциклом управлял отец пострадавших Фото: Прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае 24 августа при катании на тюбинге пострадали два ребенка. Как сообщили в пресс-службах СК и прокуратуры, подростки сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Надувной тюбинг врезался в деревянный пирс Фото: Прокуратура Алтайского края

Как пояснила помощник прокурора Алтайского края по связям со средствами массовой информации и общественностью Мария Антошкина, ЧП произошло во время с семейного отдыха на водоеме в селе Старобелокуриха Алтайского края. Отец катал на надувном тюбинге, который был прикреплен к гидроциклу, двух своих дочек - 12 и 17 лет. В результате во время одного из маневров плот ударился о деревянный пирс. Девочки получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. По данным источника, обе несовершеннолетние пострадавшие, получившие от удара открытые черепно-мозговые травмы, впали в кому.

Прав на управление гидроциклом не было Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Прав на управление гидроциклом у мужчины не было. Техника была не зарегистрирована, как того требует законодательство.

В настоящее время прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку причин и условий, которым случилось происшествие. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики. Кроме того, идет процессуальная проверка в следственном управлении следственного комитета.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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