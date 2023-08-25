Стимпанк, барабанное шоу и путешествие со вкусом: как пройдет День города в Барнауле на улице Мало-Тобольской

Программа на улице Мало-Тобольской будет насыщенной Фото: Александр Коровниченко

2 сентября в Барнауле отметят День города. Главной площадкой станет площадь Сахарова, однако множество мероприятий пройдет и на улице Мало-Тобольской. Рассказываем, чем там удивят жителей и гостей краевой столицы.

На пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской состоится фестиваль «Барнаул. Путешествие со вкусом». Продукцию представят более 50 предприятий. Для жителей и гостей города проведут мастер-классы, детскую игровую программу, розыгрыш призов от участников фестиваля. Со стороны Социалистического проспекта будет работать зона с гастрофестивалем «Вкусно и полезно».

– В качестве главной фишки на этой части Мало-Тобольской будет впервые проходить конкурс на звание лучшего флориста Барнаула в 2023 году, – сказал Александр Барышников, заведующий отделом по развитию туризма.

Не менее интересна будет и выставка «Барнаул туристский». Гостей ждет несколько тематических площадок. На исторической пройдут выставка-продажа товаров ручной работы, мастер-классы от ремесленников, выступления артистов, викторины. На другой площадке состоится выставка современного искусства в стиле стрит-арт. Здесь же подведут итоги конкурса детских рисунков «С днем рождения, Барнаул!».

Еще одна площадка – детская игровая, где организуют гигантские раскраски, установят деревянные игры. На сцене представят театральную постановку, музыкальные выступления и другое.

– Сохранятся и объекты, которые пользовались популярностью на улице Мало-Тобольской в прошлом году. Например, фотозона «Метро», которая будет немного усовершенствована, дополнена звуком. – отметил Александр Барышников. – На сцене выступят музыкальные группы, танцевальные коллективы, также покажут театрализованную постановку об образовании Барнаула. В конце мероприятия запланировано барабанное шоу.

Кроме того, пройдет индивидуальный квест, победители которого получат призы.

Еще одна из фишек этого года в том, что часть мероприятий пройдет в стилистике такого направления научной фантастики как стимпанк.

– 260 лет назад Иван Ползунов изобрел паровую машину, и мы подготовили часть мероприятий, которые будут подчеркивать эту тематику, – объяснил заведующий отделом по развитию туризма.

Например, на улице Мало-Тобольской будут актеры, одетые в стиле стимпанк и живые статуи. Кроме того, проведут мастер-классы в такой же стилистике.

Ранее мы писали о том, что главным местом празднования Дня города станет площадь Сахарова. Здесь будет установлена сцена и локальные площадки городских организаций и предприятий. На фестивале «Русское лето. Zа Россию выступит группа «7Б», барнаульский коллектив «Фогель и Ко», новосибирская группа «Рви меха», а также группа Дианы Завидовой. Концерт завершится выступлением российской рок-певицы Ольги Кормухиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яркие цветы, сердце и не только: каким будет салют на День города в Барнауле

Стало известно, каким будет салют на День города в Барнауле (подробнее)