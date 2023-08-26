Прошлое выступление музыканта в Барнауле прошло при аншлаге. Скриншот видео с YouTube Фото: Анна СЕМИНА

Популярный российский исполнитель SHAMAN в декабре выступит в Барнауле и Бийске.

Ярослав Дронов он же SHAMAN — автор и исполнитель хитов «Я русский», «Встанем», «Моя Россия» и других. Это артист не только с запоминающейся внешностью. Его главное достояние – мощный, яркий голос, который вряд ли оставить кого-то равнодушным.

Песни SHAMANа покоряют своей проникновенностью и зарядом энергии. Многие композиции неоднократно становились лидерами различных чартов, а спортсмены используют их во время соревнований в качестве «визиток».

Не имея официального звания, SHAMAN уже стал народным артистом. Но кстати, награды у него действительно есть: 12 апреля в Туле (певец является уроженцем этого города) состоялась церемония вручения региональных и государственных наград отличившимся жителям региона. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил исполнителю медаль «За самоотверженность и единство».

В сети популярность артиста также бьет всевозможные рекорды. На сегодняшний день только на YouTube-канале певца его ролики посмотрели больше 500 млн раз! За последний год Ярослав Дронов дал больше ста сольных концертов. Абсолютное большинство – аншлаги. Ему доверяют выступать на самых больших площадках и на государственных праздниках

В рамках большого тура этого года у музыканта запланировано более сотни выступлений в различных регионах России, в том числе в Алтайском крае. Он выступит в Бийске 11 декабря и в Барнауле 12 декабря. В наукограде сольник состоится Городском Дворце Культуры. Начало в 19.00. Билеты от 3000 до 7500 рублей.

В Барнауле концерт пройдет на площадке ДК «Моторостроителей». Начало в 19.00. Билеты от 2000 до 6000 рублей.

Напомним, впервые SHAMAN выступил в Барнауле 4 октября 2022 года. Тогда билеты на его выступление раскупили за несколько дней. При этом организаторам не потребовалась масштабная рекламная кампания. Музыкант же показал себя как артист с большой буквы: после шоу он вышел к поклонникам, которые ждали его у черного входа ДК, и исполнил вместе с ними под живой аккомпанемент своих музыкантов хит «Я русский».

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