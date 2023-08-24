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24 августа 2023 8:01

«У него на лбу пятнышко в виде точки»: алтайская студентка ищет свою собаку, которую втайне отдали незнакомцу

Алтайская студентка больше двух месяцев ищет пропавшего далматинца
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Хозяйка Рона не теряет надежды вернуть пса

Хозяйка Рона не теряет надежды вернуть пса

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Студентка из Заринска Кристина не видела своего далматинца по кличке Рон уже почти год. В прошлом году девушка поступила в воронежский университет, а собаку пришлось на время оставить с родителями и младшим братом. Вернувшись, девушка так и не увидела своего «сыночка», как она ласково называет пса. Родители отдали его неизвестному человеку, но Кристина не теряет надежды и верит в теорию шести рукопожатий, надеясь вернуть малыша домой!

Эта история не столько о пропаже собаки, сколько о большой ответственности за животное, которое ты приручаешь. Кристина понимала, что как только у нее появится пес, все заботы о нем лягут только на ее плечи. До конца школы так и было – далматинец Рон был для нее почти как ребенок для матери.

Рон

Рон

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В детстве я мечтала о далматинце. Дело в том, что когда я училась в пятом классе, то спасла такую собаку. В одной из пятиэтажек в Заринске люди снимали квартиру, у них был далматинец, но вместо того, чтобы выгуливать его, они попросту выпинывали бедняжку за дверь, он гулял, а после возвращался к подъезду ждал, пока его запустят. Но в какой-то момент они переехали, а собаку не то забыли, не то специально бросили. Я уговорила маму, и мы взяли его на передержку. Пес был очень проблемным, гадил в доме, буянил, поэтому мне приходилось со школы пулей лететь домой и убирать все, что он натворил, пока не увидели родители. А через месяц я узнала, что мама заявила о найденной собаке в полицию, и его хозяев быстро нашли. До сих пор помню, как стоит троица с бутылкой из-под алкоголя у магазина, а к перилам на лестнице привязан мой Рон. Это я его так назвала, - отметила Кристина.

Что произошло с этим бедным псом дальше, девушка и не знает. Но она еще некоторое время после видела гуляющего самого по себе пса… А вскоре родители подарили Кристине ее собственного пятнистого щеночка. С именем радостная школьница долго не думала и назвала малыша так же, как и спасенного далматинца - Рон.

- По-хорошему щенков нужно забирать с двух месяцев, а мы взяли Рона уже в четырехмесячном возрасте. Он был такой крепыш: родился первым, был крупнее остальных щенков. И нас сразу предупредили, что младшая дочка хозяйки часто его таскала на руках, от чего он начал бояться детей и прятался при звуках топающих ножек. Но нас это не напугало. Впоследствии моего младшего брата Рон очень полюбил, а вот маленьких девочек, которые подбегали его погладить на улице, очень боялся, аж вздрагивал, - рассказала хозяйка далматинца.

В прошлом году, когда Кристина поступила в вуз и уехала в далекий Воронеж, родители девушки поняли, что не справляются с собакой. Дело в том, что отец и мама Кристины уже в возрасте, а чтобы удержать крупного питомца на поводке во время прогулки, требуется немало усилий. Судьбу пятнистого друга решила случайная встреча…

- Мама гуляла с Роном недалеко от гаражей, к ним подошел неизвестный мужчина и сказал, что тоже хотел бы себе такую собаку. Она предложила ему забрать ее, и на следующий день он пришел за Роном. Номер и какие-то данные специально не брали, чтобы не было соблазна передумать, - пояснила собеседница.

Все лето, пока девушка находится в родном городе, она пытается найти свою собаку. Волонтеры даже помогают расклеивать листовки, и не только в Заринске, но и в Барнауле. Столько неравнодушных людей объединила история пятнистого питомца…

- Мой младший брат тоже очень болезненно отреагировал на потерю нашего члена семьи. Я понимаю, что родители хотели, как лучше, они понимали, как тяжело мне было бы перевозить Рона с собой в Воронеж, но и оставить его у себя не могли. Просто им нужно было поговорить со мной на чистоту сразу, а не делать это тайно. Я решила, что я не буду сдаваться, слезами делу не поможешь. У него на лбу пятнышко в виде точки и на левом ухе пятно, похожее на английскую букву «L». Роста небольшого, по колено. Может быть агрессивен к собака , - добавила Кристина.

Уникальные пятнышки на лбу и левом ухе

Уникальные пятнышки на лбу и левом ухе

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

К слову, известно, что мужчина, забравший Рона, занимается сбором не то шишек, не то трав. Кристина очень надеется, что он окажется добрым человеком и откликнется!

Важно КП

Если вам что-либо известно о человеке, который забрал Далматинца, свяжитесь с Кристиной по следующему номеру телефона: +7 923 167-37-61. За помощь девушка обещает вознаграждение!

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