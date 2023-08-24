«У него на лбу пятнышко в виде точки»: алтайская студентка ищет свою собаку, которую втайне отдали незнакомцу

Хозяйка Рона не теряет надежды вернуть пса Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Студентка из Заринска Кристина не видела своего далматинца по кличке Рон уже почти год. В прошлом году девушка поступила в воронежский университет, а собаку пришлось на время оставить с родителями и младшим братом. Вернувшись, девушка так и не увидела своего «сыночка», как она ласково называет пса. Родители отдали его неизвестному человеку, но Кристина не теряет надежды и верит в теорию шести рукопожатий, надеясь вернуть малыша домой!

Эта история не столько о пропаже собаки, сколько о большой ответственности за животное, которое ты приручаешь. Кристина понимала, что как только у нее появится пес, все заботы о нем лягут только на ее плечи. До конца школы так и было – далматинец Рон был для нее почти как ребенок для матери.

Рон Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В детстве я мечтала о далматинце. Дело в том, что когда я училась в пятом классе, то спасла такую собаку. В одной из пятиэтажек в Заринске люди снимали квартиру, у них был далматинец, но вместо того, чтобы выгуливать его, они попросту выпинывали бедняжку за дверь, он гулял, а после возвращался к подъезду ждал, пока его запустят. Но в какой-то момент они переехали, а собаку не то забыли, не то специально бросили. Я уговорила маму, и мы взяли его на передержку. Пес был очень проблемным, гадил в доме, буянил, поэтому мне приходилось со школы пулей лететь домой и убирать все, что он натворил, пока не увидели родители. А через месяц я узнала, что мама заявила о найденной собаке в полицию, и его хозяев быстро нашли. До сих пор помню, как стоит троица с бутылкой из-под алкоголя у магазина, а к перилам на лестнице привязан мой Рон. Это я его так назвала, - отметила Кристина.

Что произошло с этим бедным псом дальше, девушка и не знает. Но она еще некоторое время после видела гуляющего самого по себе пса… А вскоре родители подарили Кристине ее собственного пятнистого щеночка. С именем радостная школьница долго не думала и назвала малыша так же, как и спасенного далматинца - Рон.

- По-хорошему щенков нужно забирать с двух месяцев, а мы взяли Рона уже в четырехмесячном возрасте. Он был такой крепыш: родился первым, был крупнее остальных щенков. И нас сразу предупредили, что младшая дочка хозяйки часто его таскала на руках, от чего он начал бояться детей и прятался при звуках топающих ножек. Но нас это не напугало. Впоследствии моего младшего брата Рон очень полюбил, а вот маленьких девочек, которые подбегали его погладить на улице, очень боялся, аж вздрагивал, - рассказала хозяйка далматинца.

В прошлом году, когда Кристина поступила в вуз и уехала в далекий Воронеж, родители девушки поняли, что не справляются с собакой. Дело в том, что отец и мама Кристины уже в возрасте, а чтобы удержать крупного питомца на поводке во время прогулки, требуется немало усилий. Судьбу пятнистого друга решила случайная встреча…

- Мама гуляла с Роном недалеко от гаражей, к ним подошел неизвестный мужчина и сказал, что тоже хотел бы себе такую собаку. Она предложила ему забрать ее, и на следующий день он пришел за Роном. Номер и какие-то данные специально не брали, чтобы не было соблазна передумать, - пояснила собеседница.

Все лето, пока девушка находится в родном городе, она пытается найти свою собаку. Волонтеры даже помогают расклеивать листовки, и не только в Заринске, но и в Барнауле. Столько неравнодушных людей объединила история пятнистого питомца…

- Мой младший брат тоже очень болезненно отреагировал на потерю нашего члена семьи. Я понимаю, что родители хотели, как лучше, они понимали, как тяжело мне было бы перевозить Рона с собой в Воронеж, но и оставить его у себя не могли. Просто им нужно было поговорить со мной на чистоту сразу, а не делать это тайно. Я решила, что я не буду сдаваться, слезами делу не поможешь. У него на лбу пятнышко в виде точки и на левом ухе пятно, похожее на английскую букву «L». Роста небольшого, по колено. Может быть агрессивен к собака , - добавила Кристина.

Уникальные пятнышки на лбу и левом ухе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

К слову, известно, что мужчина, забравший Рона, занимается сбором не то шишек, не то трав. Кристина очень надеется, что он окажется добрым человеком и откликнется!

Важно КП

Если вам что-либо известно о человеке, который забрал Далматинца, свяжитесь с Кристиной по следующему номеру телефона: +7 923 167-37-61. За помощь девушка обещает вознаграждение!

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