Решение суда вступило в законную силу Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле поставлена окончательная точка в уголовном деле о взлетевшем при порыве ветра батуте на Докучаево, из-за которого две маленькие девочки получили серьезные травмы и стали инвалидами.

Напомним, трагический случай произошел 30 мая 2021 года. Стояла теплая, но ветреная погода. Родители двух маленьких девочек, одной из которой на тот момент было три года, а второй – четыре, решили сводить дочек поиграть на надувном батуте, установленном у торгового центра «Район» на Докучаево.

Все было хорошо, дети радовались, но в какой-то момент порывом ветра батут подняло над землей на высоту около четырех метров. Девочки упали на трамвайные пути и получили тяжелейшие травмы: открытая черепно-мозговая травма, переломы таза, ушибы легких и это далеко не все диагнозы, с которыми малышки попали в реанимации. Сильнее всего досталось старшей девочке: ей даже дали инвалидность, но родители надеются, что это временная мера и когда-нибудь ее снимут. Даже спустя год после лечения и восстановления она сильно уставала и больше времени проводила дома. Со временем у пострадавших диагностировали все новые и новые проблемы со здоровьем: у одной начало развиваться косоглазие, у другой медики отмечали задержку речевого развития, а позже и нейропатию. Понятно, что жизнь девочек уже не будет прежней.

Пока шло следствие, обвиняемая предлагала родителям пострадавших девочек компенсацию. Как писали СМИ, речь шла о 2 млн рублей. При этом по словам одной из матерей, хозяйка злосчастного батута тогда просила родителей обратиться к следователю с просьбой заменить ей меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Якобы только так она могла продать автомобиль, который, к слову, был арестован по решению суда, и рассчитаться с потерпевшими. Однако, во-первых, все это было сказано на словах и родственники девочек не поверили, во-вторых, они никак не могли повлиять на следователя, а в-третьих, мама пострадавшей девочки посчитала, что торговаться за здоровье собственного ребенка неправильно.

Позже семьям уже без условий предложили 200 и 300 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм. Эти суммы они приняли.

Расследование длилось год и еще столько же суд. Он установил, что батут обвиняемой не отвечал требованием безопасности.

– На него отсутствовали необходимые документы, а у нанятого для обслуживания аттракциона работника не было специальных познаний о принципах работы устройства, правилах использования. Она не была проинструктирована о технике безопасности, не прошла соответствующую стажировку, - подчеркивают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Смонтирован батут тоже был неправильно, а девушка-контролер сообщала владелице аттракциона, что в ветреную погоду его приподнимает от земли, но та никак не отреагировала.

В мае 2023 года владелицу батута приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Помимо этого были удовлетворены гражданские иски на общую сумму 4,1 млн рублей.

Однако главный прокурор края Антон Герман посчитал наказание слишком мягким, а компенсацию несоразмерно маленькой, если учесть травмы, полученные девочками. Гособвинитель подал апелляцию. Накануне ее рассмотрели. Суд следующей инстанции ужесточил наказание, дополнительно запретив предпринимательнице заниматься прокатом и арендой товаров для отдыха и спортивных товаров, а также заниматься деятельностью, связанной с парками культуры и отдыхе, зрелищно-развлекательной деятельностью, связанной с оказанием услуг несовершеннолетним, сроком на два года.

– Компенсация морального вреда увеличена до 7,35 млн рублей, - добавляют в прокуратуре.

Приговор суда вступил в законную силу.

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- Был полный штиль и внезапно налетел сильный ветер. Не было никаких предупреждений, в плохую погоду мы никогда не работаем, а тут была полнейшая неожиданность. Контролер кинулась к батуту, когда увидела, что его заворачивает, но она уже ничего не могла сделать, - рассказала хозяйка аттракциона Светлана (подробнее)

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