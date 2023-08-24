Понаблюдать за Юпитером и Сатурном: когда в Барнауле пройдут бесплатные астрономические наблюдения

Мероприятие состоится только при ясном небе Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы смогут в телескоп увидеть далекие планеты и рассмотреть в деталях единственный спутник Земли – Луну. В Нагорном парке организуют астрономические наблюдения.

Мероприятие запланировано на выходные дни – субботу 26 августа и воскресенье 27 августа в период с 21:00 до 23:00 часов. Наблюдения пройдут абсолютно бесплатно, любой желающий сможет принять участие и заглянуть в космос.

В парке установят четыре профессиональных телескопа, чтобы наблюдатели могли полюбоваться космическими объектами в реальном времени. Участники «Любительского астрономического объединения Барнаула» будут готовы ответить на любые вопросы и провести познавательную экскурсию по астрономической тематике.

– Звездный час Сатурна настал. Он будет основным объектом наблюдений. Также будет возможность понаблюдать растущую Луну, Юпитер только к концу мероприятий, – добавили в группе «Наблюдательный Барнаул» во «Вконтакте».

Важно учесть, что мероприятие состоится только при ясном небе. Если погода не позволит, то, к сожалению, понаблюдать за космическими объектами не получится. За час до начала мероприятия о погодных условиях проинформирует Барнаульский планетарий в своем телеграм-канале.

Кстати, в ночь на 31 августа жители Барнаула также смогут наблюдать суперлуние – так называемую Голубую Луну. Сам спутник Земли не будет окрашен в голубой цвет, просто так называют второе полнолуние за месяц. Первое было в ночь на 2 августа. Фотокорреспондент «Комсомолки» успел запечатлеть это завораживающее астрономическое явление.

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