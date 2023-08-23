Эксперты и общественники решили, что Алтайский край - уникальный регион России

За круглым столом собрались общественные и политические деятели Фото: Александр Коровниченко

В краевой научной библиотеке им. Шишкова 22 августа прошел круглый стол. За ним собрались руководители министерств, ученые, общественные деятели, студенты, представители спорта и бизнеса. Они пытались найти ответы на вопросы: в чем заключается культурный код Алтайского края и как его сохранить и усилить в будущем.

Алтайский характер

По мнению ученых, Алтайский край имеет уникальное географическое положение и богатое историческое прошлое. Это накладывает отпечаток на характеры и поведение людей в настоящем.

- Наш регион азиатский, но с европейским лицом. Так как сюда переселялись представители русского, белорусского, украинского этноса. При этом сюда отправлялись люди смелые, сильные и крепкие. Потому что только такие могли преодолеть большие расстояния, - говорит Александр Кротов, кандидат географических наук института географии АГУ.

Также ученый отметил, что уникальность нашего региона в том, что мы находимся рядом с другими странами. Например, Барнаул ближе к 7 столицам других стран, чем к Москве. Это дает возможность развиваться региону как крупному трансграничному пространству.

Алтайский край имеет уникальное географическое положение Фото: Олег УКЛАДОВ

С исторической точки зрения Алтай всегда был удобным местом для жизни, начиная еще со времен палеолита. На то, как место проживания влияло на характер людей, рассказала Ольга Филиппова кандидат исторических наук, заведующая отделом развития Алтайского краеведческого музея.

- Наш благоприятный климат при этом еще и суровый, - рассказывает Ольга Филиппова. - Летом мы переносим 40-градусную жару, а зимой - мороз в -40 градусов. Подобный климат накладывает на характеры людей такое свойство, как адаптивность. Сибиряки не случайно в годы войны на фронтах Великой Отечественной войны отличались стойкостью и доблестью.

Также историк отметила, что в культурном коде лежат уважение к другим культурам, так как через наш регион прошло несколько волн миграции. Так, только в период столыпинских реформ приехало более 600 тыс. переселенцев.

Ученые отметили, что климат, история и место проживания накладывает свой отпечаток на характеры людей. Опираясь на мнение специалистов, можно сказать, что в коде жителя Алтая лежат доблесть, смелость и уважение к своему ближнему, стремление и желание помочь.

Гениальные земляки как элемент культурного кода

В ходе дискуссии было отмечено, что культурный код региона определяют и известные уроженцы Алтайского края. Без них поводов для гордости было бы значительно меньше. А их жизненный путь становится примером успешного применения алтайского характера для собственного развитию.

- Вся культура построена вокруг человека. Наиболее яркие герои воплощают определенные черты характера. Наши земляки - Василий Шукшин, Герман Титов, Михаил Калашников, Валерий Золотухин – это все выходцы из деревень с довольно трудной судьбой. Им пришлось сделать серьезный рывок, чтобы выйти на орбиту всероссийской или всемирной известности, - сказала Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края.

Памятник Василию Шукшину на горе Пикет Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр отметила, что для всех известных уроженцев Алтайского края присуща высокая пробивная способность, адаптивность, умение выживать в сложнейших условиях. Еще одну черту характера, которую выделила министр культуры, - это надежность и верность.

- Может быть, территориальная отдаленность и сохранение относительной неприкосновенности дает, в хорошем смысле, заморозку традиций, культурно-нравственных ценностей. Если мы вспомним наших известных людей, то все они возвращались на Родину, старались помочь семьям. Например, известная фраза Калашникова: «Я был и остаюсь алтайским парнем», - рассказала Елена Безрукова.

Важное дополнение в общую дискуссию об известных земляках внес Иван Нифонтов, чемпион мира и Европы по дзюдо, депутат АКЗС.

- Сила нашего региона - в традициях, поддержке и гордости за своих земляков, - отметил Иван Нифонтов. - Сейчас у нас много алтайских талантливых спортсменов. Каждый ищет возможности для того, чтобы найти себя и реализоваться в России или за ее пределами. Самое главное, чтобы человек не забывал, откуда он родом, приезжал и оставлял свой след на Алтае.

Культурный код включает биографию и заслуги наших прославленных земляков, а также гордость за героев современности.

Думать о прошлом и смотреть в будущее

В разговоре о сохранение культурного кода важно понимать, что его необходимо передать будущему поколению, а это очень большой труд.

- Мы очень много думаем о прошлом и забываем говорить о настоящем. Важно заниматься актуальными примерами. Важно связывать современные форматы общения с молодой аудиторией и взаимодействовать с прошлыми примерами, - говорит Никита Тушев, автор проекта «Родился пригодился».

Итоги дискуссии подвел Сергей Мансков, директор детского технопарка «Кванториум.22»:

- Сейчас у нас появилась возможность собрать экспертов, которые очень состоятельны в своих областях: в культуре, спорте, науке. Это большое дело. Сегодня мы озвучили определенные составляющие, которые формируют нашу самоидентификацию, определили культурных героев. Обозначив основные термины и идеи, мы можем сказать, что в Алтайском крае нужно создавать все условия для того чтобы культурные герои реализовывали себя в полной мере на Родине, а не где-то «в прекрасном далеко».