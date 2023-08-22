Тройняшки Катя, Вероника и Ангелина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Тройняшки для Алтайского края - редкость, а тройняшки, рожденные без ЭКО – вообще что-то сверхъестественное. Алена Коваленко пять лет назад стала счастливой мамой трех замечательных дочек, хотя окружающие уговаривали ее прервать беременность.

Катя, Вероника и Ангелина – красивые и, самое главное, здоровые девчушки, которые недавно отметили первый в своей жизни юбилей – пять лет. Сложно представить, сколько праздничных хлопот было у родителей, но все это приятные моменты, которые надолго останутся в памяти. А ведь когда-то их мама Алена Коваленко стояла перед страшным выбором: сохранить беременность или же прервать, как советовали окружающие?

– Буквально через несколько дней после того, как мы с мужем узнали о моей беременности, я слегла в инфекционное отделение с температурой 40. Через неделю меня перевели в пульмонологию с двусторонней пневмонией, где я провела еще три недели с несколькими видами антибиотиков и рентгеном через каждые четыре дня, - рассказывает Алена.

А ведь всем мамочкам известно, что беременным можно принимать далеко не все препараты, тем более антибиотики, а рентген, особенно в первом триместре, вообще категорически противопоказан.

Тройняшки Катя, Вероника и Ангелина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– Бабушки в палате наперебой советовали мне не сохранять беременность: из-за моей болезни ребенок непременно родится с отклонениями, если вообще выживет. Но я не хотела их слушать, - продолжает девушка.

Не выдержав давления со стороны, Алена даже не долечившись написала отказную и буквально сбежала домой. Первым же делом, она отправилась на УЗИ, чтобы удостовериться, что с ребенком все в порядке, но врач ее ошарашил: «У вас двойня! Ой, нет, тройня!».

– Я лежала и плакала от счастья и страха теперь уже не за одного, а за трех малышей! – признается девушка.

Да, беременность не была легкой. В 26 недель опять случилась госпитализация. На этот раз в перинатальный центр «ДАР». Пациентку мучили сильные отеки. А малышки давили на все органы, почки почти отказывали. Поэтому Алене требовалось постоянное наблюдение медиков.

– Мне очень хотелось родить самой, но с тройней до естественных родов не допускают. И вот, 30 июля 2018 года в 3.01, 3.01 и 3.03 ночи появились на свет мои малышки. Довольно здоровые и крепкие – вес при рождении был около 2 кг у каждой. Катюша (первая из тройни) родилась в плодном мешочке. Врач Евгений Федорович Хабаров пошутил: «Счастливая будет! В рубашке родилась», - говорит мама тройняшек.

Кстати, врач был прав: когда Кате было чуть больше 1,5 лет, она попала в реанимацию. Провела там две недели, но поправилась.

Сразу после рождения не все девочки могли самостоятельно дышать, поэтому их поместили в кювезы. В остальном же малышки мало чем отличались от остальных детей, и Алена не могла не нарадоваться своим крошкам.

Девочки с мамой и братом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– Помню, как я, будто на крыльях, влетала в реанимационный блок и бегала от одного кювеза к другому. Плачущие мамы в детской реанимации смотрели на меня как на сумасшедшую. Дескать, чего это она радуется: дети под ИВЛ, недоношенные, маловесные. А я совсем по-другому видела эту ситуацию: дети здоровые, с прекрасным весом, и одна уже дышит самостоятельно! – говорит Алена.

В общей сложности, многодетная мать провела в клинике больше двух месяцев. Причем на торжественной выписке выяснилось, что одна из девочек – Вероника – стала пятитысячным ребенком, рожденным в перинатальном центре. Так что чудесные совпадения буквально преследуют маленьких красоток.

– И вот прошло уже пять лет! Из двухкилограммовых малышек (я тогда сравнивала их вес с двумя пакетами молока) мои девочки превратились в настоящих принцесс! Красивые, добрые, умные, любимые и любящие, - радуется Алена Коваленко.

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