Дома на колесах приобретают популярность в России Фото: Александр РОГОЗА

С ростом популярности Горного Алтая там выросла и стоимость отдыха. К сожалению, сейчас далеко не каждый может себе позволить снять номер в гостинице или арендовать домик на турбазе. Поэтому и дом на колесах не кажется такой уж бредовой идеей.

На популярных сайтах объявлений уже есть предложения как в Алтайском крае, так и в ближайших регионах. Продавцы предлагают приобрести дома на колесах, которые вполне подойдут для автономного отдыха, причем даже зимой, когда с палатками в горы уже не поедешь.

Вагон-дом

– Интегрированный автодом на базе ПАЗ 32050R, восемь мест с водителем, категория «С», салонная перегородка купейного типа с сертификатом, переоборудование узаконено. СКТС на руках, - рассказывает продавец дома на колесах.

На самом деле, это не классический автодом. В прошлом это обычный «ПАЗик», но теперь он переоборудован. В нем есть спальные места, печка, которая топится дровами или углем, душевая, биотуалет и кухня. Есть возможность залить воду в баки: холодная на 250 литров, горячая – на 150 (нагревается от двигателя через теплообменник или 220В). Помимо этого оборудованы септик, баня с парилкой и сауна.

– Дом утеплен мегаспаном, пеноплексом. Вся гниль/ржа вырезана, вварена/вклепана нержавейка. Обработан антикорром. Мотор, трансмиссия, ходовая в порядке, управляется легко, обслужен. Возможна доработка по желанию нового владельца, - также добавляет автор объявления.

Состояние автодома – сел и поехал. Никаких срочных вложений он не требует.

Сейчас дом на колесах находится в Белокурихе, но при необходимости его могут перегнать в любое удобное место.

Стоимость дома – 1,1 млн рублей.

Прицеп-дача

Отличный вариант для отдыха на Алтае – прицеп-дача. Мини-дом рассчитан на 4-5 спальных мест. Так что семья с детьми вполне поместится. По заверениям продавца, состояние отличное, а внутри есть все для комфортного отдыха на природе – горячую воду обеспечивает бойлер, есть душ, биотуалет и умывальник. На кухне - газовая плита, гриль, духовка и холодильник. Если потребуется отопление, то на этот случай есть обогреватель (работает на газе или от 220В).

– Дом прицеп Swift с двумя спальными зонами: в передней части диваны, которые можно разложить в большую кровать, в середине – кухня и обеденная зона, которая раскладывается в большую кровать с дополнительным верхним ярусом, - говорит продавец.

Также в комплекте к прицепу-даче идут ковры и запасное колесо.

Стоимость домика – 1,2 млн рублей. Находится он в селе Алтайское.

Дом на колесах

– 6-местный дом на колесах. Категория «Е» не нужна, - представляет еще один продавец прицепа-дачи.

В домике тоже есть все необходимое для выезда на отдых – душ, биотуалет, газовая плита, духовка, гриль и холодильник. Спальные места – трансформеры. Прицеп пригоден даже для зимних поездок. В нем работает отопление (от газа) и можно проживать до -20 градусов.

– Сбоку присоединяется восьмиместная палатка с москитными сетками и окнами, - также говорится в объявлении.

Автодом находится в Барнауле. Его стоимость 940 тысяч рублей.

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