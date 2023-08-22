Работа пугает и угнетает! Жители Алтая после отпуска впадают в депрессию

56% респондентов пугают большие объемы задач, которые надо выполнить в короткий срок Фото: Олег УКЛАДОВ

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос на тему: что чувствуют сотрудники перед выходом из отпуска на работу. В нем приняли участие и жители Алтая.

Так, большинство - 65% испытывают подавленность. Из них 57% - легкую тревогу, 28% —чувство меланхолии и угнетенности. А 15% чувствуют сильную тревогу и нежелание возвращаться к своим обязанностям.

Кроме того, респонденты назвали причины, по которым они испытывают душевные муки:

- 61% угнетают ранний подъем и в связи с этим нехватка сна;

- 56% пугают большие объемы задач, которые надо выполнить в короткий срок;

- 41% страдает из-за невозможности проводить больше времени с семьей.

Также популярны такие причины, как долгая дорога на работу и с работы, нежелание встречаться с коллегами и руководством, рабочие планерки, подготовка отчетности и прочее.

Бороться с депрессией сотрудники собираются следующим образом: пораньше ложиться спать (у 62% опрошенных график сна сбился более, чем на два часа, а у 14% — более, чем на четыре), не задерживаться на работе, гулять на свежем воздухе, встречаться с друзьями, заниматься спортом, составить план дел и т.д.

- Кстати, у 65% жителей края депрессия возникает после каждого отпуска, у 35% — только после летнего. При этом 62% респондентов начинают задумываться о смене работы, - отмечают аналитики.

Также специалисты спросили: «Чем вы занимались в отпуске?». Оказалось, что 69% провели время с семьей, 55% - на природе, 43% работали на даче, 35% путешествовали по России, 31% лежали на диване перед телевизором, 26% делали ремонт, а 6% путешествовали за границей.

Отметим, в опросе приняли участие 2095 россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

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