Насквозь промокли и обессилели: на Алтае нашли потерявшихся в лесу бабушку и 6-летнюю внучку

Сельчане ушли в лес за грибами и пропали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Троицком районе Алтайского края нашли бабушку и внучку, которые заблудились в лесу. Подробнее об этой поисковой операции рассказали в региональном управлении МВД.

В полицию обратилась жительница села Троицкое, которая рассказала, что ее 82-летняя мама и 6-летняя дочь ушли в лес за грибами и пропали. Вскоре начались поиски, в которых участвовали правоохранители и волонтеры, всего более 50 человек. Всю ночь под проливным дождем они метр за метром прочесывали лес, не теряя надежды.

В поисках участвовали и доброволец Александр Кузеванов. Он сам отец двоих детей, поэтому сразу же откликнулся, когда увидел информацию о поисках бабушки и внучки в одном из мессенджеров. Он вместе с женой взял своих двоих детей и на автомобиле отправился в лес, чтобы помочь.

Вскоре на лесной дороге в двух километрах от села он заметил пропавших бабушку и внучку. Они насквозь промокли и обессилели. Ночью пенсионерка сняла куртку и накрыла ей внучку, чтобы спасти от холодного дождя. Александр отвез женщину и девочку в районную больницу. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

В полиции отметили, что Александра поощрят за активную жизненную позицию и оказание помощи при проведении поисковых работ.

– Отправляясь в лес, позаботьтесь о личной безопасности, не ходите за ягодами или грибами в одиночку. Предупредите родственников и знакомых о своем предполагаемом маршруте. Также рекомендуется взять с собой сотовый телефон, компас, спички, питьевую воду и лекарства при хронических заболеваниях. В случае если вы все-таки заблудились, постарайтесь как можно скорее сообщить об этом в полицию, – отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае нашли 12-летнюю девочку, которая пропала в тайге в Тогульском районе. Ребенка обнаружили в районе реки Ускунай. В тот момент девочка была уже изможденная – замерзшая, голодная и насквозь промокшая. Ей пришлось провести ночь и целый день под проливным дождем. Поиски пропавшей были масштабными в них участвовали больше 50 человек – волонтеры, полицейские, кинологи, спасатели МЧС.

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