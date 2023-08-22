Приезжают даже из Рязани: почти 200 тыс. туристов посетило Барнаул в 2023 году

Многие туристы задерживаются в Барнауле для знакомства с его историей и культурой Фото: Олег УКЛАДОВ

В последние годы число туристов, посетивших Барнаул, растет. За семь месяцев 2023 года город посетило около 190 тыс. человек. Об этом рассказали в отделе по развитию туризма администрации Барнаула.

К концу года планируется, что этот показатель превысит число 300 тыс. При этом отмечается, что город перестает быть транзитным. Многие из приезжающих задерживаются в Барнауле для знакомства с его историей и культурой.

В Барнауле организацией экскурсий занимаются туроператоры и индивидуальные экскурсоводы. Всего на территории города работают 39 туроператоров. Среди индивидуальных экскурсоводов большой популярностью пользуются экскурсии команды «Миллион километров», Константина Борнемана, Анны Казанцевой и других.

В администрации города отметили и ряд мест, которые могут стать новыми точками притяжения. Это парк «Центральный», новая зеленая зона на улице Приречной, недавно отреставрированное историческое здание «Дом Шадрина», в котором разместился ресторан «Русский чай». Отдельно отмечается появление экскурсионного маршрута «Историческая линия», отмеченного на тротуаре красной линией.

- С тезисом, что Барнаул перестает быть транзитным городом для туристов, я согласен, - говорит экскурсовод Константин Борнеман. - Молодых людей много, в основном, из Москвы, которые сюда просто так приезжают. А те, кого больше интересуют горы и природа, летят напрямую в Горно-Алтайск. Один раз, например, я проводил экскурсию для семейной пары из Рязани. Они выбрали наш город, чтобы просто его посмотреть. Каждое лето, эта пара выбирает три города России, в которых они могли бы побывать.

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