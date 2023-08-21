Поругались из-за собаки? За что в Барнауле пассажир ударил ножом в живот водителя автобуса

Подозреваемого задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта между пассажиром и водителем автобуса №65. Шофер получил удар ножом в живот. Подробности – в материале «Комсомолки».

Все произошло вечером 20 августа в Барнауле на шоссе Ленточный бор, 2. Как рассказал очевидец Валерий в паблике «Инцидент Барнаул», водитель первый напал на пассажира, а тот во время драки достал нож и ударил шофера. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как мужчины сначала дерутся в салоне автобуса, а затем один из них сидит на улице с ножом в руках, затыкая рану в животе.

Пострадавшего с колото-резаной раной госпитализировали. Фото: скриншот с видео «Инцидент Барнаул»

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, водителя 1977 года рождения с колото-резаной раной госпитализировали.

– Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого – мужчину 1965 года рождения и доставили в отдел полиции. Предварительно установлено, что в ходе конфликта, возникшего между водителем и пассажиром, водитель получил травму. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, - прокомментировали в МВД региона.

В соцсетях горожанка Екатерина Зайцева рассказала, что якобы конфликт начался из-за того, что пассажир усадил на кресло собаку.

– Водитель ему замечание, и слово за слово пошло! И «неадекват» пырнул... А если бы человека убил! Таких садить надолго надо, – написала женщина.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.

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