Когда все заснули: на Алтае в огне погибли два малыша – девочка и мальчик

Пожар в Змеиногорске 19 августа 2023 Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае устанавливают обстоятельства гибели двух малышей при пожаре в Змеиногорске. Подробности происшествия рассказали в прокуратуре и следкоме региона.

По данным ведомств, вечером 19 августа мать оставила троих маленьких ребятишек в гостях у бабушки, которая жила в частном доме с сожителем. Когда все уснули, в жилище произошел пожар. По каким причинам – пока не известно.

В итоге хозяйку дома, ее сожителя и двухлетнего ребенка через окно смогли вызволить местные жители, которые, к счастью, в тот момент оказались неподалеку. Пострадавших с отравлением угарным газом госпитализировали в больницу. А вот трехмесячный мальчик и четырехлетняя девочка, увы, погибли в огне.

Пожар в Змеиногорске 19 августа 2023 Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры и следкома. Сейчас проводится комплекс следственных действий, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), - сказали в следкоме.

Сотрудники ведомств выяснят условия воспитания и проживания детей в семье. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил дать оценку работе органов системы профилактики.

Пожар в Змеиногорске 19 августа 2023 Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

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