«Ночь кино» в Алтайском крае 26 августа 2023: когда пройдет и какие фильмы покажут

Фильмы покажут бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ

26 августа в Алтайском крае пройдет Всероссийской акция «Ночь кино» - 2023. Рассказываем, какие фильмы покажут и где можно будет их посмотреть.

Какие фильмы покажут

В Алтайском крае бесплатно покажут три самых успешных отечественных премьеры 2023 года. Это «Чебурашка» (6+) режиссера Дмитрия Дьяченко, «Вызов» (12+) Клима Шипенко и «Праведник» (12+) режиссёра Сергея Урсуляка.

«Чебурашка»

Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой. Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом.

В главных ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова

«Вызов»

Торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта. Ей придётся преодолеть неуверенность и страхи, а также провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков

«Праведник»

1942 год. Офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших расправы. Этим измученным голодом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы обрести надежду на спасение и веру в будущее.

В главных ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Фёдор Добронравов.

Где пройдет акция

В этом году в Алтайском крае «Ночь кино» пройдет на 24 площадках. Среди них различные кинозалы учреждений культуры Алтайского, Благовещенского, Завьяловского, Змеиногорского, Ключевского, Кулундинского, Романовского, Родинского, Рубцовского, Каменского, Смоленского, Первомайского, Панкрушихинского районов и городов Заринска, Алейска, Славгорода, Яровое.

В селе Троицкое кинопоказы пройдут в зрительном зале МБУК «Троицкий многофункциональный культурный центр».

В Бийске кинопоказ состоится в кинотеатре «Киномир» в ТЦ «Воскресенье».

В Рубцовске показы пройдут на открытой площадке перед Центральной городской библиотекой и в Виртуальном концертном зале Центральной городской библиотеки.

В Барнауле бесплатные показы фильмов в рамках акции пройдут в кинотеатрах «Премьера», «Мир», «Пионер».

– Расписание и условия входа на показы следует уточнить у организаторов на киноплощадках акции, – подчеркнули в минкультуры региона.

Вход на показы свободный, однако стоит заранее обратиться в кассы кинотеатров, потому что количество мест ограничено.

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