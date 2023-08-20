Погиб при загадочных обстоятельствах: ровно восемь лет назад исчез юный спортсмен из Бийска

Родные Данила не верят в его случайную смерть Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

20 августа исполняется ровно восемь лет со дня загадочного исчезновения юного бийского спортсмена Данила. К расследованию гибели подростка тогда подключались даже известные экстрасенсы. «Комсомолка» напоминает детали этого нашумевшего дела, которое потрясло весь край.

Исчез во время кросса

В 2015 году в этот день в детском оздоровительном лагере «Факел» проходил кросс. Ребятам в жаркую погоду предстояло преодолеть немалую дистанцию - 20-километровый марафон. В забеге участвовал и 14-летний самбист Данил.

При забеге на длинную дистанцию юноша ускорился, оторвался от других воспитанников и… больше его никто не видел. Парня недосчитались уже после соревнований и незамедлительно начали поиски. Позже к работникам лагеря подключились полицейские, кинологи, сотрудники МЧС, волонтеры «Лиза Алерт» и добровольцы - всего около 300 человек. Но Данил будто испарился. Родные и друзья не теряли надежды найти его живым. Подозревали, что подростка могли похитить неизвестные. Родители даже обещали 1 миллион рублей за какую-либо информацию.

В тот день в детском оздоровительном лагере «Факел» проходил кросс Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Нашли Данила днем 30 августа, через 10 дней после пропажи. Его обнаружил сотрудник ГИБДД Барнаула. Подросток лежал на животе в нескольких километрах от «Факела» на окраине леса вблизи проселочной дороги, руки его были скрещены на лице.

- Честно, я не был на том месте, где нашли брата. Но я проходил рядом. Люди говорят, что ходили там, но тела не было. Он был в ярких красных шортах. Трава вокруг низкая. Не увидеть его было практически невозможно! Там и вертолеты несколько дней летали, - говорил тогда брат Данила Денис.

Изначально рассматривались разные версии. Официальная - мальчик скончался от сердечного приступа, который с ним случился из-за физической нагрузки и жаркой погоды. Однако родные в это не верили.

– У ребят было по 2-3 тренировки в день. Данил по 32 км кроссы бегал, первым приходил. В самбо вообще тяжелые нагрузки. Поэтому я не верю, что у него могло отказать сердце. Ведь он перед любыми сборами и соревнованиями проходил медкомиссию и получал допуски. Мы им абсолютно здорового ребенка передали, а они угробили его, - говорил брат Данила.

«Битва экстрасенсов»

Чтобы разобраться в нашумевшей истории, отец юноши Денис и его тетя отправились на «Битву экстрасенсов». Трое ясновидящих - Мэрилин Керро, Николь Кузнецова и Сергей Пахомов (Пахом) - тогда склонились к версии убийства

Так, ведьма Мэрилин Керро тогда «увидела», что мальчика сначала прятали в старом заброшенном доме неподалеку от лагеря.

- Люди там уже давно не живут. Там иногда выпивают. Преступники прятали его мертвого в погребе. Они просто испугались шумихи и не знали, что делать. Они слышали, что мальчика ищут, и им нужен был новый план. Они просто «красиво» положили его в то место около леса, - сказала ведьма.

По мнению Пахома, убийц было трое. И якобы с одним из них у Данила незадолго до трагедии произошел конфликт из-за ерунды.

- Убивать не хотели. Решили проучить. Не нравился он этим ребятам – слишком счастливым был, умным, красивым, принципиальным. Они его толкнули, и он головой ударился обо что-то крепко. Его сразу убили, и все 10 дней тело прятали, а потом подкинули, - рассказывал участник «битвы».

Позже к расследованию присоединился и экстрасенс Александр Шепс. Он тоже был уверен, что Данила убили. Версии убийства до сих пор придерживаются и родные ребенка, хотя следствие ее не подтвердило. Родственники предполагали, что Данил мог увидеть в лагере нечто такое, за что поплатился жизнью. Может быть, ему вкололи какой-то препарат или дали что-то выпить. Также говорили, что у Данила якобы был конфликт с местными парнями из села Фоминского, причиной которого стала девушка. Якобы 17 августа эти парни приехали на Mitsubishi «на разборки» в лагерь, но их не пустили. Потом рассказывали, что эту же машину видели в день пропажи спортсмена.

На этом месте нашли тело подростка Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В 2019 году в группе памяти подростка его отец Денис опубликовал следующий пост: «Во время похищения Данилу ударили в висок чем-то металлическим и разбили голову. То, что у Данила была травма головы, я во время опознания видел сам. Волос был бурого цвета и склеен только в районе виска с левой стороны. Тут и специалистом криминологии быть не нужно, чтобы сделать правильный вывод! Откуда я располагаю этой информацией, я расскажу после (всему свое время)».

При этом мужчина указал, что Данил умер не в день своего исчезновения – 20 августа, а в ночь с 24 на 25 августа.

Кого наказали за смерть

27 октября 2017 года виновными в смерти мальчика признали директора детского оздоровительного лагеря «Факел» Андрея Недобежкина и директора «Специализированной детско-юношеской школы №3» Сергея Трескина. Мужчинам назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно по статье о халатности.

Родные мальчика тогда категорически не согласились с приговором, посчитав его чересчур мягким.

- Что такое условный срок?! Ведь мы потеряли ребенка! - возмущалась родная тетя Данила.

Женщина добавила, что обвиняемые, которые должны были обеспечить безопасность детей при проведении спортивных соревнований, на тот момент так и не удосужились принести какие-либо извинения в адрес родных мальчика.

На том следствие было остановлено.

После смерти родился брат

После трагедии родители Данила с младшим сыном Никитой переехала из Бийска в Казахстан. И тогда в их семье случилась радость - родился еще один сын. Это произошло день в день с той датой, когда нашли тело Данила. Кстати, рождение малыша предсказала ясновидящая Мэрилин Керро. Ведьма заявила, что родители должны «отпустить» Данила, и тогда он появится у них еще раз.

– Елисей родился 30 августа 2016 года. Ровно через год, как нашли тело Данила. Малыш как две капли воды похож на своего старшего брата и внешне и по характеру. Уже сейчас видно, что он сильный и волевой. Мы с супругой даже не сомневаемся, что все случилось так, как нам и говорили. Душа Данила вернулась к нам в теле Елисея, – говорил глава семьи.

Денис честно рассказал, что даже когда появился Елисей, боль от того, что они потеряли Данила, не стала менее острой. И сейчас они хотят лишь одного, чтобы их дети всегда были здоровыми и счастливыми.

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