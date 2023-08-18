«7Б» и Ольга Кормухина: кто из звезд выступит на дне города 2 сентября в Барнауле 2023

В Барнауле пройдет фестиваль «Русское лето. Zа Россию» Фото: Вера Березовская

На дне города в Барнауле 2 сентября 2023 выступят приглашенные звезды. Кто из артистов приедет в краевую столицу, рассказали в мэрии.

– Главным местом празднования Дня города станет площадь Сахарова. Здесь будет установлена сцена и локальные площадки городских организаций и предприятий. Для жителей и гостей краевой столицы проведут спортивный фестиваль, выступят лучшие творческие коллективы города, также пройдет концертная молодежная программа с участием творческих коллективов высших учебных заведений «Барнаул молодежный, - рассказал председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков.

Выступления приглашенных артистов состоятся во время проведения на площади Сахарова фестиваль «Русское лето. Zа Россию». В Барнаул приедет «7Б» – российская рок-группа, известная песнями «Молодые ветра», «Душа бойца», «Некрещеная луна» и др. По словам фронтмена группы Ивана Демьяна, «7Б» — это медицинский код, который обозначает одну из степеней шизофрении — «легкую шизофрению», как сказал музыкант в одном из интервью.

Также на фестивале выступят барнаульский коллектив «Фогель и Ко», новосибирская группа «Рви меха», певица Диана Завидова. Завершится концерт выступлением российской рок-певицы Ольги Кормухиной, известной песнями «Падаю в небо», «Кукушка», «Мой первый день», «Жить».

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