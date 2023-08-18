Экскурсионный флешмоб-2023 в Барнауле: даты и мероприятия

В рамках флешмоба пройдут бесплатно 42 экскурсии Фото: Олег УКЛАДОВ

Экскурсионный флешмоб впервые появился в 2017 году в Омске, он дает возможность бесплатно посетить экскурсии. Три года назад акция вышла на всероссийский уровень, и к ней присоединились 30 регионов, в том числе и Алтайский край.

В 2022 году в регионе можно было посетить 22 экскурсии. В 2023 году число локаций вырастет почти в два раза – до 42. «Комсомолка» изучила список экскурсий и выбрала наиболее интересные.

Экскурсия на производство

Участникам флешмоба можно будет посмотреть, как работают предприятия из различных сфер:

- CSort («СиСорт») - разработчик фотосепараторов. Начало: 26 августа в 12:00, адрес: ул. Калинина, 75. Продолжительность – 30–40 минут. Возрастное ограничение: 10+.

- «ТоНар» - производство товаров для отдыха и туризма. Начало: 26 августа в 12:00, адрес: пр. Космонавтов, 10/14. Продолжительность – 60 минут. Возрастное ограничение: 10+.

- Эко-ферма «Где раки». Экскурсия закончится дегустацией выращенных на ферме раков. Начало: 26 августа в 12:00, адрес: 9-ый заводской проезд, 38. Продолжительность – 30 минут. Возрастное ограничение: 6+.

- Барнаульский станкостроительный завод. Начало: 25 августа в 12:00, адрес: ул. Кулагина, 28. Продолжительность – 60-90 минут. Возрастное ограничение: 15+.

В рамках флешмоба пройдут бесплатно 42 экскурсии Фото: Олег УКЛАДОВ

Экскурсии с историей

Также в рамках флешмоба можно будет познакомиться с историей Барнаула и Алтайского края в необычной форме:

- О тайнах проспекта Ленина расскажет экскурсовод Анна Казанцева. Начало: 26 августа, в 12:00, адрес: пр. Ленина, 80 (возле арки). Продолжительность – 80-90 минут. Возрастное ограничение: 15+.

- Велосипедную прогулку по историческим местам проведет велосообщество «Тамара трэвел». Начало: 26 августа в 12:00, от Нулевого километра. Продолжительность – 120 минут. Возрастное ограничение: 10+.

- Экскурсию «Барнаульские небылицы: сеанс экскурсионной магии с разоблачением» проведет историк Данил Дегтярев. Начало: 26 августа в 12:00, адрес: ул. Ползунова, 41. Продолжительность – 90 минут. Возрастное ограничение: 12+.

В рамках флешмоба пройдут бесплатно 42 экскурсии Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческое закулисье

Все желающие смогут познакомиться с творческим закулисьем театров и даже телеканалов:

- Закулисье Молодежного театра Алтая. Начало: 26 августа в 12:00, адрес: пр. Калинина, 2. Продолжительность – 90 минут. Возрастное ограничение: 0+.

- «Волшебный мир кукол» от театра кукол «Сказка». Начало: 26 августа в 12:00, адрес: ул. Пушкина, 41. Продолжительность – 60 минут. Возрастное ограничение: 6+.

- Экскурсия по телеканалу «Катунь 24». Начало: 25 августа в 11:30, адрес: ул. Пролетарская, 250. Продолжительность – 60 минут. Возрастное ограничение: 12+.

В рамках флешмоба пройдут бесплатно 42 экскурсии Фото: Олег УКЛАДОВ

Со всем списком экскурсий можно ознакомиться на сайте Алтайтурцентра и там же записаться на них. Почти все экскурсии пройдут 26 августа, только несколько из них состоятся 25 августа.

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