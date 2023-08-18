В зоопарке состоится выступление африканской группы, кормление животных и экскурсии Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Лето хоть и подходит к завершению, а скоро еще и начало учебного года. Это значит, что надо ловить каждый подходящий момент и проводить его с пользой и интересом. О том, куда сходить в Барнауле 19-20 августа 2023 года вам расскажет «Комсомолка».

Ночь в зоопарке

Барнаульский зоопарк готовится провести интересную и незабываемую акцию – «Ночь в зоопарке». Она пройдет 19 августа. Начало праздника в 20.00. На входе гостей «Лесной сказки» будет встречать афрогруппа Geng. В это же время откроются несколько площадок с творческими мастер-классами. Они будут работать до 22.00.

В 20.30 от вольера с медведицей Глашей начнется экскурсия с показательными кормлениями животных, а в 21.00 у памятника Курочке Рябе начнется крио-шоу. Гостям зоопарка покажут интересные эксперименты. В 21.55 состоится финальное неоновое шоу.

Обращаем внимание, что зоопарк в этот день будет работать до 22.30. Цена билетов прежняя – 350 рублей взрослый билет, 250 рублей – детский.

Благотворительный концерт

Не только развлекательные и познавательные программы проходят в парке «Изумрудном». 20 августа там состоится благотворительный концерт в поддержку Маруси Яценко. У девочки спинальная мышечная атрофия 2 типа (СМА) и ей требуется дорогостоящее лечение – 1,8 млн долларов. По действующему курсу на сегодняшний день осталось собрать больше 70 млн рублей.

В поддержку Марии на одной сцене выступят Антон Фарунин, Светлана Салей, Русский Фреш.

– Вас ждет яркий концерт современной музыки, розыгрыш призов и много сюрпризов! – обещают организаторы.

Начало концерт в 19.00. Вход свободный.

Стильный маркет

19 и 20 августа парк «Изумрудный» приглашает на STIL’ный маркет. Это выставка-продажа косметики, одежды, мыла, духов, свечей и многого другого от алтайских производителей. Также в программе мастер-классы, зона фуд-корта, отдельная зона для детей.

– На маркете можно будет стать куратором хвостика из приюта или купить для них вкусняшек, ведь с нами замечательный приют «Бусинка», - говорят организаторы.

Помимо этого 19 августа с 15 до 17 часов пройдет открытый урок танцев в стиле Vogue и High heels, а с 17 до 19 часов можно будет сделать запоминающееся фото с ростовым медведем.

20 августа с 18 до 20 часов в парке будет звучать живая музыка. STIL’ный маркет будет работать оба дня с 12 часов. До встречи на площадке у визит-центра.

День рождения парка

19 августа самый старый парк Барнаула – «Центральный» отметит 137-летие. Так как его территория в настоящее время находится на масштабной реконструкции, праздник состоится на улице Мало-Тобольской.

Жителей и гостей Барнаула приглашают к 15.00. В программе мероприятия концерт с участием школы вокала «Голосология» и танцевального коллектива «My Dance», поздравление от Чебурашки и раздача 100 кг апельсинов, анимация, интерактивное шоу «Нащупай», выступление дрессированных собак, крио-шоу, мастер-классы, игры гигантских размеров, бродилки, аквагри, ярмарки, дегустации и много другое.

Хоккей на траве

В эти дни барнаульская команда по хоккею на траве «Коммунальщик» проводит пропущенную весной пару матчей против санкт-петербургского училища олимпийского резерва. Игры проходят в рамках чемпионата женской Суперлиги. Первая встреча состоится 18 августа в 17.00, а также можно посетить повторный поединок, он пройдет 19 августа в 13.00. Адрес стадиона «Коммунальщик»: ул. Малахова, 134.

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