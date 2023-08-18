Прививка от гриппа в Алтайском крае: когда и где можно пройти вакцинацию

Вакцинация продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае стартовала предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа. О том, как она проходит и где можно привиться, рассказали в минздраве Алтайского края.

В рамках национального календаря профилактических прививок в этом году алтайские медики планируют привить более 1,3 миллиона человек, включая более 340 тысяч детей.

– По итогу прививочной кампании иммунная прослойка против гриппа должна составить 60% от всего населения Алтайского края, – подчеркнули в ведомстве.

Медики призывают пройти иммунизацию всех жителей Алтайского края. Особенно внимательным к своему здоровью нужно быть людям, находящимся в потенциальных группах риска. К ним относятся взрослые, часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями; сотрудники сферы образования и учащиеся; медработники, а также люди с хроническими заболеваниями и некоторые другие категории.

В Алтайский край поступило 290 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых. Она выпускается в России с 2013 года, и уже накоплен большой клинический опыт ее применения. Первую партию вакцины уже распределили между поликлиниками Алтайского края. В ближайшее время в регион поступит партия вакцины против гриппа для детей.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Чтобы ее поставить, предварительная запись не требуется, можно просто обратиться в поликлинику к участковому терапевту или к педиатру.

Среди противопоказаний – наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа, обострение хронических заболеваний. Ранее главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова отмечала, что за последние 30 лет в регионе не было зарегистрировано ни одного случая анафилактической реакции на введение вакцинации против гриппа. Подробнее о противопоказаниях расскажет врач.

Добавим, что предсезонная прививочная кампания против гриппа продлится до 1 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 симптомов меланомы: онколог рассказала, как вовремя распознать опухоль

Ранняя диагностика может уберечь от химиотерапии (подробнее)