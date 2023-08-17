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Происшествия17 августа 2023 9:15

Оставила сына голым на морозе: на Алтае ужесточили приговор матери, истязавшей детей

Алтайский суд ужесточил наказание матери, выгнавшей ребенка зимой на мороз
Александр Коровниченко
По апелляции прокурора женщине увеличили срок на три месяца

По апелляции прокурора женщине увеличили срок на три месяца

Фото: Олег УКЛАДОВ

17 августа Алтайский краевой суд по апелляции прокурора увеличил срок женщине, которая оставила своего ребенка голым зимой на морозе. Женщине увеличили срок на три месяца - до 4 лет и 3 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ситуация, которая привлекла внимание общественности, произошла в январе 2022 года. Жительница Шелаболихинского района обнаружила во дворе одного из домов плачущего и полностью раздетого шестилетнего ребенка и обратилась в полицию. При задержании мать ребенка и ее гражданский муж оказали сопротивление полицейским. Мужчина угрожал и замахивался, а женщина даже укусила двух сотрудников за кисти. Позже в ходе судебного разбирательства было установлено, что около года женщина и ее гражданский муж истязали троих детей возрастом 1, 5 и 6 лет. В частности, один из методов «воспитания» включал отправку ребенка на мороз без одежды.

Районный суд вынес подсудимым наказание. Мать детей приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее гражданского супруга - к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сейчас женщине увеличили наказание до 4 лет и 3 месяцев.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о том, что семья была признана неблагополучной. Родители часто пили, а семью пытались лишить родительских прав с 2021 года.

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