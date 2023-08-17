Оставила сына голым на морозе: на Алтае ужесточили приговор матери, истязавшей детей

По апелляции прокурора женщине увеличили срок на три месяца Фото: Олег УКЛАДОВ

17 августа Алтайский краевой суд по апелляции прокурора увеличил срок женщине, которая оставила своего ребенка голым зимой на морозе. Женщине увеличили срок на три месяца - до 4 лет и 3 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ситуация, которая привлекла внимание общественности, произошла в январе 2022 года. Жительница Шелаболихинского района обнаружила во дворе одного из домов плачущего и полностью раздетого шестилетнего ребенка и обратилась в полицию. При задержании мать ребенка и ее гражданский муж оказали сопротивление полицейским. Мужчина угрожал и замахивался, а женщина даже укусила двух сотрудников за кисти. Позже в ходе судебного разбирательства было установлено, что около года женщина и ее гражданский муж истязали троих детей возрастом 1, 5 и 6 лет. В частности, один из методов «воспитания» включал отправку ребенка на мороз без одежды.

Районный суд вынес подсудимым наказание. Мать детей приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее гражданского супруга - к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сейчас женщине увеличили наказание до 4 лет и 3 месяцев.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о том, что семья была признана неблагополучной. Родители часто пили, а семью пытались лишить родительских прав с 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае ребенка выгнали голым на мороз «для воспитания»

Следственный комитет начал проверку по данному факту (подробнее)