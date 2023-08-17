Главная героиня – блогер Арина: разработчики готовятся выпустить компьютерную игру с видами Алтая

Во время своего путешествия героиня игры будет исследовать артефакты, достопримечательности, легенды и местные обычаи. Фото: Aeroplan Games

Красоты Республики Алтай не дают покоя ни журналистам, ни кинематографистам. Здесь снимают документальные и художественные фильмы. А в скором времени виды Алтая можно будет увидеть и в компьютерной игре.

На днях министр туризма региона Эрчим Сарбашев встретился с директором студии Aeroplan Games Даниилом Ермаковым. Именно он работает над созданием приключенческой компьютерной игры «Сердце Алтая».

– Это уникальный квест по красивейшим местам региона, с которыми игроки познакомятся глазами главной героини – молодого блогера Арины Демидовой. По сюжету она отправляется на Алтай, чтобы подготовить материал для своего блога, - рассказывает министр.

Девушка хочет рассказать о затерянном городе Алатырского царства, некогда существовавшем на Алтае в XVII веке. Для Арины Демидовой это не просто миссия, это буквально внутренний зов, так как все свое детство она прожила в Европе, и теперь решила вернуться на родину.

– Жажда открытий и стремление познать мир вокруг приведут к сакральной тайне, которая изменит всю ее судьбу в этом путешествии, - говорят разработчики.

Во время своего путешествия героиня игры будет исследовать артефакты, достопримечательности, легенды и местные обычаи. Она узнает о живности, которая обитает на Алтае – это редкие и такие красивые снежные барсы, величественные маралы и знаменитые горные бараны.

«Сердце Алтая». Фото: Aeroplan Games

Кстати, многие артефакты срисованы с фотографий, так что должны быть вполне реалистичными. А чтобы не было досадных ошибок или неточностей, разработчики консультируются с экспертами, в частности, со специалистами Горно-Алтайского государственного университета.

– Они сопровождают этнографическую и культурно-историческую части проекта, а уникальный авторский шрифт для «Сердца Алтая» разработала художник-иллюстратор с Алтая. Также в игре прозвучит музыка Добрыни Сатина (мастера горлового пения из Горного Алтая, - прим. ред.), - добавляет министр.

По словам Сарбашева, он договорился с разработчиками игры о дальнейшем сотрудничестве. Правительство республики готово их поддержать и с нетерпением ждет выхода квеста.

– Надеюсь, появится еще один интересный продукт, который в очередной раз подтвердит уникальность Алтая и сподвигнет многих людей по всей стране увидеть эти места своими глазами, - подчеркивает Эрчим Сарбашев.

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