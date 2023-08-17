Сейчас планетарий показывает больше 40 программ Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из старейших планетариев страны, барнаульский, в феврале 2022 года переехал на новый адрес - в бывший кинотеатр «Родина». Тогда-то здание и преобразилось, началась активная работа по его модернизации, которая продолжается по сей день.

Перемены на пользу

Значительная часть «Родины» до момента закрытия сохраняла изначальные функции кинотеатра. Поэтому прежде чем перевести туда планетарий и все его нестандартное оборудование, пришлось провести большую реконструкцию.

Вместо привычного кинозала был оборудован демонстрационный на 45 зрительских мест, и это не просто сиденья, а специальные, предназначенные именно для планетариев кресла, которые могут отклоняться до определенного угла. Также в зале установили современное оборудование с качественным звуком и видеорядом. Звездное небо теперь имитирует вакуумный купол с двумя экранами - внутренним и внешним.

И это только техническая часть. За последний год у барнаульского планетария значительно расширилась демонстрационная афиша (более 40 программ), появился новый сайт, возможность покупки билетов по «Пушкинской карте» и многие другие интересные «фишки». Так, в честь 60-летия с момента полета Валентины Терешковой в космос в краевой столице запустили новое интерактивное развлечение, которое позволяет делать фотографии с космическим кораблем «Восток», огромной ракетой, а также можно запечатлеть себя с Землей на ладошке. Для того чтобы система заработала, необходимо отсканировать специальный QR-код, который размещен на входе в планетарий. После на экране смартфона появится космический аппарат или планета.

В наши дни власти города вместе с руководством планетария обсуждают, куда стоит двигаться дальше и какие направления следует развивать. Уже сейчас разработана смета для продолжения ремонта и претворения в жизнь других инноваций. В скором времени в планетарии откроют интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений.

- В нем предполагается расположить интерактивные экспонаты астрофизических явлений (наглядные модели), - поясняют в мэрии.

Также начнет работу музей истории космонавтики. Так что, кто не сможет добраться до села Полковниково Косихинского района, где работает Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова, смогут почерпнуть информацию о вселенной прямо в Барнауле.

- Музейное пространство даст возможность презентовать передвижные экспозиции из музеев России, входящих в Ассоциацию музеев космонавтики РФ и Ассоциацию планетариев России, - добавляют в администрации города.

Есть в планах открыть кружок для юных любителей космоса, где они смогут изучать астрофизику, экологию и космонавтику.

Популярное место

Внешнее убранство Барнаульского планетария тоже уже требует обновления, поэтому фасад и прилегающая территория тоже изменятся. По словам начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Светланы Чаузовой, скоро планетарий станет настоящим местом притяжения жителей краевой столицы и ее гостей, ведь в него ходят не только школьники Барнаула, но и приезжают ребята из районов края.

По мнению главы города Вячеслава Франка, планетарий имеет хорошие перспективы. Только за этот год его посетили почти 73 тысячи человек. Зачастую в зрительном зале нет свободных мест. Это значит, что планетарий востребован. Популярностью пользуются не только полнокупольные программы, здесь также проводят познавательно-развлекательные мероприятия, причем не только для детей, но и для взрослых.

- Поэтому стоит задача дальнейшего развития инфраструктуры и пространства барнаульского планетария, в том числе прилегающей территории, - подчеркивает мэр города.

Вячеслав Франк дал поручение разработать план по ремонту и благоустройству с городскими архитекторами, а также обязательно обсудить проект с общественностью.

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