Кем все-таки оказалось необычное существо, которое в Барнауле приняли за колибри

Летающее существо сняли на видео возле Знаменского монастыря. Фото: скриншот с видео «Катунь 24»

Барнаульцы заметили необычное летающее существо – то ли птичка, то ли насекомое, внешне похожее на колибри. С виду оно действительно напоминало эту крохотную птичку своим длинным носиком и большими крыльями. Однако известно, что в России, а тем более в Сибири, колибри не обитают.

Оказалось, что это аналог маленькой птички – бражник. Они относятся к семейству дневных теплолюбивых бабочек. Так же, как и колибри, любят лакомиться нектаром. Размерами схожи с небольшими птицами. Бражника в Барнауле заметили на территории Знаменского женского монастыря. Видео поделилась подписчица сообщества телеканала «Катунь 24» во «Вконтакте».

– Бражник языкан, или хоботник относится к дневным бабочкам. Свои полеты над цветами он совершает в светлое время суток, поэтому на глаза людям попадается чаще ночных собратьев. На Алтае встречается регулярно, но более обычен в европейской части России, на Южном Урале, в Казахстане, – рассказал доктор биологических наук, профессор АлтГУ Роман Яковлев.

В Барнауле «колибри» были замечены и год назад так же, в августе.

Интересные факты

– Бражники способны летать со скоростью до 50 км/ч.

– Раньше существовало поверье, что эти бабочки – предвестники бед и болезней.

– Бражник Мертвая голова – самая известная и распространенная разновидность этих бабочек, которая получила свое имя из-за рисунка на крыльях, напоминающего череп.

– За секунду полета бабочка-бражник делает более 50 взмахов крыльями.

– Некоторые разновидности бражников в случае опасности могут громко пищать.

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