В коротких шортах и купальнике. Кто из звезд отдохнул летом-2023 на Алтае

Ирина Пегова на летней веранде ресторана
Фото: СОЦСЕТИ
Российские звезды отвыкают от заграничных курортов и отправляются на отдых в живописные уголки родной страны. Рассказываем, кто из знаменитостей этим летом побывал на Алтае, и какие места они посетили.
В конце июля отпуск в горах Алтая впервые провела актриса Ирина Пегова.
- Как так, дожить до моих лет (Ирине 45 лет, - прим. ред), и только сейчас добраться до Алтая! – писала артистка в соцсетях.
Звезда театра и кино побывала на острове Патмос, прогулялась по двум подвесным мостам через горные реки, насладилась видами гор, восхитилась блюдами местной кухни. Так, но одном из фото артистка в коротких шортах позирует на деревянной террасе ресторана (см. главное фото). Под снимком Ирина написала:
- Эти фото из ресторана, построенного из цельного кедрового бруса с большой террасой! Здесь я наслаждаюсь традиционными алтайскими блюдами, можно отведать: маралятину, баранину, хариуса, таймень, колбу! А также попробовать алтайский мед с собственной пасеки и несколько видов травяного чая.
Скандальная певица и теледива 12 августа выступила с концертом в Яровом. А после искупалась в соленом озере, продемонстрировав подписчикам стройную фигуру в голубом монокини (слитном купальнике - прим. ред.)
Звезду поразило то, что соленая вода держит ее на плаву, и для этого не нужно прилагать усилий – просто лечь и расслабиться.
- Все тонут, а я нет! И я это докажу. Видите, я разговариваю, я дышу и не тону! – сказала Ольга на видео.
Озеро Яровое Бузова назвала чудом природы.
Певица в начале августа в соцсетях выложила видео с Телецкого озера. Знаменитость в дождевике и темных очках бежит под дождем по мосту. Однако непогода не помешала артистке насладиться красотами Алтая.
Отдыхала звезда не одна, а с сыном Архипом, его девушкой Мелиссой и еще одной знакомой. Компания также побывала у водопада в одном из живописных мест.
По неофициальным данным, звезда не только отдохнула, но и якобы выступила на закрытом корпоративе в честь дня рождения жителя Новосибирска.
Звездная чета тоже решила отдохнуть в августе в горах Алтая. Правда, в отличие от коллег по цеху, вдали от цивилизации.
Судя по снимкам и записям в соцсетях, артисты жили дикарями в палатке.
Супруги отдохнули вдали от цивилизации дикарями
Фото: СОЦСЕТИ
- Без связи, перезагрузка, наедине с природой, – написал Максим Матвеев.
Супруги запечатлели себя на фоне гор, у мощного водопада и в других локациях. Поклонники восхитились красивыми пейзажами и порадовались тому, что знаменитые артисты приехали на Алтай, а не на Мальдивы.
А в начале июля Алтай посетила писательница, манекенщица, телеведущая и участница шоу «Битва экстрасенсов» Марьяна Романова. Она не только отдохнула, но и провела на одной священной горе магический ритуал.
Ритуал проводился в кромешной тьме, глубокой ночью.
Экстрасенс посетила Алтай в начале июля
Фото: СОЦСЕТИ
– Кормушка для Духов, - так Романова пояснила происходящее.
«Кормушка» представляла собой собранную в круг еду: фрукты, овощи, яйца и даже колбасу. Продукты были утыканы аромапалочками. Какую именно цель преследовала маг, она не пояснила.
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