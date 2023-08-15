Поливали из ведра: алтайские пожарные в свой выходной за 7 минут потушили горящий дом у соседа без спецоборудования

Пожарные Артем Сабашкин и Эзен Аспанов справились вдвоем до приезда подмоги. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Горно-Алтайке двое пожарных в свой выходной без спецоборудования потушили возгорание в доме у соседа. Они справились с огнем с помощью подручных материалов и смекалки. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

8 августа сотрудник городской ПСЧ №2 Артем Сабашкин отдыхал у себя дома, у него в гостях был коллега – Эзен Аспанов. Взглянув в окно, мужчины увидели, что во дворе рядом с ними дворе начался пожар. Сосед обрабатывал крышу гаража, пристроенного к жилому дому, горячим битумом. В результате неосторожного обращения с материалом загорелась стена. Вызвав подмогу, сами спасатели поспешили на помощь.

– Не дожидаясь прибытия пожарных подразделений, решили начать тушить пожар самостоятельно. Взяли у хозяина ведра, растянули поливочный шланг. Главная задача, которая стояла перед огнеборцами – придумать, как добраться до очага возгорания. У владельца участка не оказалось лестницы, но рядом лежал пиломатериал, из которого они соорудили временную лестницу. После чего Эзен Аспанов по ступенькам поднялся на крышу, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Однако поливочный шланг был слишком коротким, чтобы дотянуть его до крыши. Но опытные пожарные не стали сдаваться. Они решили бороться с огнем с помощью ведер. Один наполнял ведра водой и подавал наверх, второй – принимал и тушил. В итоге с помощью подручных средств мужчинам удалось ликвидировать возгорания всего за 7 минут еще до прибытия пожарного подразделения.

Площадь пожара возгорания составила всего 4 квадратных метра, но существовала реальная угроза целому дому.

Напомним, в Барнауле двое полицейских во время патрулирования Центрального района спасли людей на пожаре. Они через окно вытащили трех человек из горящего дома.

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