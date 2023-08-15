Стало известно, где в Барнауле появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД

Всего в регионе работают 147 стационарных и три мобильных комплекса фиксации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле работает 60 рубежей контроля дорожного движения с камерами фотовидеофиксации. О том, где в ближайшее время появятся новые устройства, рассказали в минтрансе Алтайского края.

В Барнауле уже заключили контракты на организацию рубежей контроля по адресам:

– пересечение проспекта Комсомольского и улицы Димитрова,

– пересечение Павловского тракта и улицы Фурманова,

– пересечение улиц Балтийская и С. Ускова.

– улица Малахова, 116.

В центре государственных закупок Алтайского края находится документация по организации рубежей контроля:

– а/д К-84 «Барнаул АНИИЗИС», км 0+500,

– а/д К-01 «Мостовой переход через р. Обь в г. Барнауле», км 15+200.

Кроме того, по предложению УГИБДД до конца года будет передислоцирован КФВФ «ВЗОР» с дороги К-08 «Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан» в Барнаул на улицу Антона Петрова, 132.

Добавим, что всего в Алтайском крае в настоящее время работают 147 стационарных и три мобильных комплекса фиксации. До конца 2023 года в регионе установят еще более 50 камер. Они появятся на участках федеральных трасс, где произошло наибольшее количество аварий. На эти цели из краевого бюджета направят около 150 млн рублей

С начала 2023 года комплексы зафиксировали более 776 тысяч фактов несоблюдения ПДД. Водители в общей сложности получили штрафов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей, в казну уже поступило 307 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трафик растет: за 7 месяцев на дорогах Алтайского края погибли более 100 человек

Более 100 человек погибли на дорогах Алтайского края за 7 месяцев 2023 года (подробнее)