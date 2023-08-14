Судебные приставы установили проданное имущество, изъяли и арестовали его Фото: пресс-службы управления ФССП по Алтайскому краю

В Барнауле должник по алиментам продал свой автомобиль, чтобы не платить деньги своему ребенку. Судебные приставы установили проданное имущество и арестовали его, даже не смотря на то, что у машины уже был новый хозяин.

Всего житель Барнаула задолжал своему ребенку по алиментам 500 тыс. рублей. При этом, мужчина, находясь в местах лишения свободы, больше всего переживал не за ребенка, а за свой автомобиль, который могут арестовать в счет долга.

Должник решил продать автомобиль. Однако проданная машина на учет в ГИБДД не была поставлена. О том знал ли новый владелец об угрозе ареста или не торопился с регистрацией – не сообщается. Судебные приставы установили проданное имущество, изъяли и арестовали его. В дальнейшем автомобиль должника будет продан еще раз, а вырученные деньги направят на погашение долга.

В этой ситуации остается вопрос: как покупателю машин избежать подобных ситуаций? За комментарием «Комсомолка» обратилась к юристу Сергею Веселых.

- Покупателю необходимо перед приобретением автомобиля убедиться в том, что на автомобиль не наложен арест, а также в том, что он не является предметом залога, - говорит юрист. - В первом случае это можно проверить на сайте службы судебных приставов. Для этого достаточно знать ФИО собственника автомобиля, а также дату и год его рождения. Чтобы проверить автомобиль на предмет залога я рекомендую обратиться к нотариусу, так как у нотариальной палаты имеется доступ к реестру уведомлений о залоге движимого имущества. Также можно получить в МРЭО ГИБДД справку об отсутствии обременений на указанный автомобиль.

Юрист также отмечает, что закон не требует нотариальной формы оформления договора купли-продажи автомобиля, но лучше это сделать. Это обеспечит проверку автомобиля на предмет залога, либо ареста непосредственно нотариусом.

- Если все же выяснится, что на дату заключения договора купли-продажи автомобиля он был арестован, или заложен, у покупателя возникает право обратиться в суд с иском о расторжении договора-купли-продажи и возврата ему денежных средств, полученных продавцом по договору. При этом в суде необходимо будет доказать, что покупатель на момент заключения договора не знал о наличии обременений на автомобиле, - говорит Сергей Веселых.

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