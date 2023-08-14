Пассажир во время ДТП на Алтае влетел в крышу гостевого домика

Один из пожарных заметил поврежденную кровлю. Фото: управление ГОЧС И ПБ в Республике Алтай

В Кош-Агачском районе Республики Алтай у турбазы произошло ДТП, в котором погиб один пассажир, а второй влетел в крышу гостевого домика.

По предварительным данным регионального следкома, 14 августа около 5 часов утра на выезде из села Кош-Агач на перекрестке возле автозаправки перевернулась Toyota Isis. Автомобилем управлял 21-летний местный житель в нетрезвом состоянии (машина принадлежит его отцу). При резком повороте молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет. Машина при этом опрокинулась и перевернулась.

- В результате водитель и оба пассажира вылетели из салона. 16-летний местный житель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель и 22-летний пассажир госпитализированы в районную больницу, - рассказали в ведомстве.

Машина опрокинулась и перевернулась. Фото: СУ СК РФ по Республике Алтай

В управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай добавили, что второго пассажира выбросило из автомобиля на крышу домика, расположенного на туристической базе. Он был жив, но находился без сознания. Пожарные при помощи аварийно-спасательного инструмента распилили обрешетку крыши, извлекли человека и передали его бригаде скорой помощи.

- Один из пожарных заметил поврежденную кровлю крыши гостевого домика. Только поэтому удалось оперативно обнаружить участника ДТП в 15 метрах от места происшествия, - подчеркнули в управлении.

После ДТП возбудили дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Назначены необходимые судебные экспертизы.

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