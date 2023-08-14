4 погибших и 83 пострадавших: какие ДТП произошли за неделю на Алтае

Жителей региона призывают соблюдать ПДД Фото: Олег УКЛАДОВ

С 7 по 13 августа на дорогах Алтайского края произошло 56 ДТП, в которых 4 человека погибли и 83 пострадали. Среди получивших травмы - 15 детей. Подробнее об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

За неделю сотрудники ГИБДД выявили более 6,3 тысяч различных нарушений ПДД РФ. Основными причинами ДТП в Алтайском крае стали несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, выезд на встречку.

К тому же, 168 водителей сели за руль пьяными, 22 из них сделали это повторно. Кроме того, правила дорожного движения нарушения пешеходы и велосипедисты.

В ГИБДД рассказали о самых резонансах авариях. Так, 13 августа на дороге «Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью» сбили пешехода. Водитель ВАЗа-2108 двигался со стороны Павловска в направлении Шелаболихи и наехал на человека. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте аварии до приезда медиков.

В этот же день авария произошла на дороге «Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан». Там водитель ВАЗа- 211540 без прав двигался стороны Славгорода в направлении Орлово и выехал на встречку. Произошло столкновение с Honda Avancier. В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте.

Кроме того, 13 августа на Чуйском тракте произошла авария, в результате которой пострадали пять человек, среди которых двое детей. По предварительной информации, водитель Toyota Ipsum двигался от Бийска в направлении Барнаула. Во время обгона он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Rav 4.

– Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательны на дорогах и неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения. Помните, что это залог вашей безопасности на дороге, – подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что за 7 месяцев 2023 года в Алтайском крае произошло 1159 ДТП. С января по июль 2023 года в ДТП в Алтайском крае погибли 107 человек и пострадали 1487. Основными причинами ДТП в регионе стали превышение скорости, нарушения требований сигнала светофора, правил проезда перекрестков и другие.

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