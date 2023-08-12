Хотел отомстить и напугать: на Алтае ревнивец угнал у возлюбленной внедорожник

Мужчина задержали Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай мужчина угнал у возлюбленной внедорожник, чтобы проучить ее. Подробнее о случившемся рассказали в региональном управлении МВД.

В дежурную часть полиции обратилась 44-летняя бийчанка, машину которой угнали. Женщина рассказала, что оставила автомобиль Honda CR-V на автостоянке около аэропорта Горно-Алтайска, а когда вернулась с отдыха, то иномарка пропала. Сумма ущерба, по оценке жительницы Бийска, составила 1,2 млн рублей.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 49-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину доставили в отдел, где он признался в угоне. Он рассказал, что расстался с возлюбленной, узнав, что у нее якобы появился другой.

У жителя Алтая есть несколько СТО и ранее он ремонтировал внедорожник женщины, поэтому и сохранился дубликат ключей. Мужчина не придумал ничего лучше, как перегнать чужую Honda CR-V от парковки аэропорта в лесополосу при подъезде к Бийску, чтобы отомстить и проучить женщину. Через неделю он решил, что достаточно напугал свою возлюбленную и припарковал автомобиль рядом с ее домом.

- К тому моменту сотрудники полиции уже установили его причастность к угону и задержали мужчину, - почеркнули в МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения - угон). Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.

Жителю региона грозит штраф, либо ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо арест до шести месяцев. Самое суровое из возможных наказаний - лишение свободы до пяти лет.

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