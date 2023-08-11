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Звезды11 августа 2023 10:34

«Без связи». Елизавета Боярская с мужем уединились в горах Алтая

Известные актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев отдыхают в Горном Алтае
Александра Сапожкова
Артисты наслаждаются шикарными видами Горного вдали от цивилизации

Артисты наслаждаются шикарными видами Горного вдали от цивилизации

Фото: СОЦСЕТИ

Знаменитые российские актеры, супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев отдыхают в горах Алтая. Снимками на фоне живописной природы звезды поделились в соцсетях.

Судя по всему, артисты наслаждаются шикарными видами Горного вдали от цивилизации и живут дикарями в палатке.

«Без связи, перезагрузка, наедине с природой», – написал Максим Матвеев.

Артисты снялись на фоне водопада

Артисты снялись на фоне водопада

Фото: СОЦСЕТИ

Супруги запечатлели себя на фоне величественных гор, а также у мощного водопада. Поклонники восхитились видами природы и порадовались тому, что артисты приехали на Алтай:

- Реально, красотища! Славный наш край - живописный Алтай!

- Молодцы! Рада за них, что увидели наш чудный край!

- Красота какая! Дух захватывает!

- Фотографии шедевральные!

- Круто, хорошего отдыха и перезагрузки!

Поклонников восхитили живописные пейзажи

Поклонников восхитили живописные пейзажи

Фото: СОЦСЕТИ

Ранее на Алтае отдохнула популярная певица Наташа Королева. Она опубликовала видео, как, радостно бежит под дождем по мосту в Артыбаше, рядом с Телецким озером. По неподтвержденным данным, артистка выступала на закрытом мероприятии в честь дня рождения жителя Новосибирска.

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