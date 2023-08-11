«Без связи». Елизавета Боярская с мужем уединились в горах Алтая

Артисты наслаждаются шикарными видами Горного вдали от цивилизации
Фото: СОЦСЕТИ
Знаменитые российские актеры, супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев отдыхают в горах Алтая. Снимками на фоне живописной природы звезды поделились в соцсетях.
Судя по всему, артисты наслаждаются шикарными видами Горного вдали от цивилизации и живут дикарями в палатке.
«Без связи, перезагрузка, наедине с природой», – написал Максим Матвеев.
Артисты снялись на фоне водопада
Фото: СОЦСЕТИ
Супруги запечатлели себя на фоне величественных гор, а также у мощного водопада. Поклонники восхитились видами природы и порадовались тому, что артисты приехали на Алтай:
- Реально, красотища! Славный наш край - живописный Алтай!
- Молодцы! Рада за них, что увидели наш чудный край!
- Красота какая! Дух захватывает!
- Фотографии шедевральные!
- Круто, хорошего отдыха и перезагрузки!
Поклонников восхитили живописные пейзажи
Фото: СОЦСЕТИ
Ранее на Алтае отдохнула популярная певица Наташа Королева. Она опубликовала видео, как, радостно бежит под дождем по мосту в Артыбаше, рядом с Телецким озером. По неподтвержденным данным, артистка выступала на закрытом мероприятии в честь дня рождения жителя Новосибирска.
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