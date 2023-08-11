Электросамокатчиков штрафуют за нарушения ПДД в Алтайском крае

Сотрудники ГИБДД могут штрафовать элеткросамокатчиков, которые нарушают ПДД Фото: Олег УКЛАДОВ

С 2023 года в Алтайском крае начали штрафовать электросамокатчиков за нарушения правил дорожного движения. Подробнее об этом, а также о том, сколько аварий с ними произошло, на пресс-конференции рассказал Владислав Перцев, начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю.

С этого года сотрудники ГИБДД могут штрафовать электросамокатчиков, которые нарушают правила дорожного движения. В административное законодательство внесли изменение, и теперь можно привлекать к ответственности людей, не соблюдающих ПДД при использовании так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ). В Алтайском крае уже наказали более 550 электросамокатчиков.

По словам начальника управления ГИБДД по Алтайскому краю, полицейские зафиксировали различные нарушения. Среди них передвижение вдвоем на необорудованных для этого электросамокатах, пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешившись. Также несколько человек передвигались по тротуарам. Основную массу нарушений выявили в Барнауле и Бийске. При этом иногда не соблюдают ПДД и в алтайских городах-курортах Яровом и Белокурихе.

– Там мы также ориентируем личный состав на выявление и профилактику нарушений, которые допускают водители средств индивидуальной мобильности, – сказал Владислав Перцев.

С начала 2023 года в Алтайском крае произошло 32 ДТП с участием электросамокатов. В этих авариях пострадали 26 человек. Смертельных ДТП еще не было. Напомним, в 2022-м по вине электрсоамокатчиков в регионе произошло 15 аварий, в результате одного ДТП в больнице скончалась девушка. Кроме того, пострадали 13 человек.

В целом Владислав Перцев охарактеризовал ситуацию с электрсоамокатами в Алтайском крае спокойной.

– Пока ничего критичного нет. В большей степени ответственность лежит на родителях. Они должны воспитывать детей и готовить их к участию в дорожном движении. Мы обращаемся к ним, но пока нас плохо слышат, – отметил он.

Ранее мы писали о травмах, которые получают самокатчики. Летом они обращаются за помощью медиков практически каждый день. Чаще всего это небольшие повреждения – ушибы, кровоподтеки, ссадины и раны. Большинство пострадавших – молодые люди.

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