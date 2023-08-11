Мать оставила сына на берегу и пошла купаться: 2-летний малыш утонул на Алтае

Место ЧП Фото: СУ СК по Республике Алтай

На Алтае случилось очередное ЧП с ребенком – утонул 2-летний мальчик. На реке он был вместе с мамой. Следственный комитет республики проводит проверку.

Трагедия произошла на территории села Мульта Усть-Коксинского района 10 августа. По предварительным данным, 22-летняя мать пошла купаться, оставив своего 2-летнего сына на берегу реки Мульта.

– Находясь в воде, женщина увидела, что сын оказался в реке и его уносит течением, спасти ребёнка самостоятельно ей не удалось, в связи с чем она обратилась в службу спасения по телефоне «112», – рассказали в СУ СК по Республике Алтай.

Мальчика искали пожарные села, сотрудники МВД, бригада скорой помощи и волонтеры. Было обследовано 1,6 км русла реки Мульта от места происшествия до слияния с рекой Катунь. Спустя час поисков тело ребёнка нашли в 1 километре от места происшествия. Признаков насильственной смерти не было.

– Тело ребенка извлечено и осмотрено следователями регионального следственного управления, после чего направлено в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы, – добавили в пресс-службе СК.

Напомним, ранее в Алтайском крае погиб 4-летний мальчик при падении из окна, расположенного на 15 этаже многоэтажки. Родители в этот момент были дома, они открыли окно на проветривание.

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