Родители открыли окна на проветривание: подробности гибели 4-летнего мальчика на Алтае

Каждый год в России при падении из окон гибнет большое количество маленьких детей Фото: Вера Березовская

Каждый год в России при падении из окон гибнет большое количество маленьких детей. В подавляющем большинстве причина подобных происшествий – невнимательность и недостаточная бдительность взрослых. Как рассказали «КП» в СУ СК по Алтайскому краю, за лето в регионе при падении из окон скончались два ребенка.

Родители были дома

Накануне очередная трагедия произошла в Барнауле на улице Приречной в районе высоток. Из окна квартиры, расположенной на 15-ом этаже многоквартирного дома, выпал 4-летний мальчик. Малыш упал прямо на асфальт, шансов выжить при падении с такой высоты не было. Когда на место подъехали медики, он был еще жив, но от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

– По предварительным данным следствия, ребенок находился в квартире с родителями, которые открыли окна для проветривания. В определённый момент мальчик залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, упал с высоты, – рассказала официальный представитель регионального Следкома Ольга Чеснокова.

Следователи возбудили ч.1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Во время расследования будут установлены обстоятельства происшествия, а также условия проживания и воспитания ребенка в семье. Расследование дела контролируется прокуратурой. Также надзорным органом проводится проверка причин и условий произошедшего, проживание в семье, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В июне этого года аналогичная трагедия произошла в Бийске. 5-летняя девочка оперлась на москитную сетку и упала вместе с ней с высоты пятого этажа. Ребенка в тяжелом состоянии с многочисленными переломами доставили в больницу. Медики пытались ее реанимировать, но в итоге малышка скончалась. Девочка проживала в благополучной семье и с мамой и младшим братом.

Цена безопасности – 200 рублей

– Как показывает следственная практика, в подавляющем большинстве причиной подобных происшествий является невнимательность и недостаточная бдительность взрослых, оставление малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие блокирующих механизмов на стеклопакетах, что способствует самостоятельному доступу детей к окнам, возможности осуществления ими различных манипуляций со створками. В ряде случаев москитные сетки, установленные на пластиковых окнах, ошибочно воспринимаются детьми как опора, препятствующая их выпадению, что приводит к трагедии, – отмечают в региональном следственном комитете.

Причем безопасность ребенка стоит совсем немного – цены на замки-блокираторы на маркетплейсах начинается от 200 рублей. В наборе – еще дешевле. Их установка займет не больше 10 минут, но такие простые действия уберегут семью от трагедии.

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